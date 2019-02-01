贸易战中神速立法 外国企业压力山大

（德国之声中文网）中国全国人民代表大会已经在网络上启动了为《外商投资法（草案）》公开征求意见的程序。法律草案明确指出，中国将"依法保护外国投资者和外商投资企业的知识产权，鼓励基于自愿原则和商业规则开展技术合作。技术合作条件由投资各方协商确定，不得利用行政手段强制转让技术。"

同时，新法案的其它内容也顾及了西方贸易伙伴长期以来对中国的营商环境改善所提出的各种建议。

全国人大将于2019年3月召开的两会期间就外商投资法进行表决。这距离就第一份草案展开公开讨论还不到两个月的时间。

被忽略的细节 广泛的解释空间

新加坡国立大学的中国法律专家王江雨向法新社表示："全国人民代表大会正在以如此快的速度推动这项法案，这确实是前所未有的……一般来说，法案通过并签署成为法律通常需要一至三年的时间。"

外国企业担心草案忽略了许多细节，用模糊的措辞留下了广泛的解释空间。

比如说，它赋予了中国当局"为公共利益"剥夺外国投资的权利，外国企业集团担心这个条款可能会被滥用。

其实中国政府最早是在2015年就首次发布了相关外商投资法规的草案，当时的名称为《中华人民共和国外国投资法 （草案征求意见稿）》，并公开征求意见，但很快被搁置，直到去年年底外商投资法案重新浮出水面。

如今，新的《外商投资法（草案）》与去年12月23日已经交给中国全国人大进行审议，并在2月24日之前公开征询意见。

据新华社报道，中国立法机构的最高决策机构上周二举行了为期两天的特别会议，着重讨论《外商投资法》的"更新版本"。

王江雨认为，2019年为期大约10天的全国人大会议最终将通过这一法律。

夹缝中求生存

同时，中美贸易战谈判的时针在不断嘀嗒作响。2019年3月1日，是中美双方解决当前贸易争端、达成共识的最后期限。

中国欧盟商会会长何墨池（Mats Harborn）向法新社表示："我们对这个法案的看法是，它是在贸易冲突谈判桌和正常立法程序的夹缝中求生存的产物。"这位代表欧盟在华企业利益的经济界人士表态称："我们觉得有点遗憾，因为这是一项重要的立法，将对所有的外国公司产生影响。"

欧盟和美国商会都表示，本周他们被迫快速从会员企业收集反馈意见。

各大商会表示，虽然立法涵盖了美国总统特朗普强调的几个痛点，包括保护外国资本免受政府"干涉"，但在其他关键领域却不尽如人意。

法新社了解到，北京美国商会在其反馈报告中写道："目前的法律草案所触及的大多涉及高层面，一般性的内容。"需要更详细的指导意见和实施措施。

国民待遇的要求

此次提交中国人大审议的法律草案与2015年的版本相比，减少了大约130项条款。

最新草案规定，所有国家安全审查机关的决定均为最终决定，这意味着企业不可能对此提出行政或法律上诉。

欧盟和美国贸易商会的诉求是，敦促中国考虑制定单一的公司法来管理国内外企业。因为这在很多国家都是常规做法。

欧盟商会会长何墨池表示："现在是时候确保所有公司在增长，就业，税收，研发等方面都被视为对中国做出了同样积极的贡献，而不该根据投资的来源国加以区别对待。"

任琛/李鱼（综合报道）