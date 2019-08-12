贸易战两败俱伤 美国制造业亮红灯

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周二(9月4日)表示，与中国的贸易谈判进展顺利，但他警告，如果讨论拖延到2020年美国大选，且他連任，他在谈判中的态度會更加强硬。

他说:「虽然我相信他们(北京)想要与新政府打交道...... 但这16个月或更长的(贸易战)时间(中国)会失去大量的职位和公司。」他表示，中国经济不断恶化以没有时间再拖了。「想想，当我获胜时，中国会发生什么事。谈判会变得难上加难！」

虽然特朗普一直说中国经济疲软，但是美国经济看来也将面临极大考验。由于贸易紧张局势打压商业信心，金融市场对经济衰退的担忧加剧，美国8月制造业活动3年来首次出现萎缩，新订单和招聘数字也大幅下滑。

在有史以来最长的11个月經濟扩张期后，周二相关报告数字显示，美国经济正在放缓。美国商务部表示，7月份建筑支出几乎没有上升。这些报告在某种程度上抵销了上周与消费者支出有关的乐观数据。

宾夕法尼亚州荷兰的纳罗夫经济顾问公司经济学家纳罗夫（Joel Naroff）表示:「随着制造业开始紧缩，消费者继续在市场上消费显得更为重要。」

ISM指数跌至新低

美国制造业占美国经济约12％。供应管理协会（ISM）表示，全国工厂活动指数从7月的51.2降至上月的49.1。指数低于50就表示制造业出现萎缩。上个月是自2016年8月以来，该指数首次跌破50的门槛。

此外，8月份的数据不但是该指数连续第5个月下滑，也是2016年1月以来的最低点。以前欧元区、日本、英国和中国制造业萎缩已經好幾年了，现在美国也出现了这个状况。经济学家认为这与经济衰退有关。但尽管如此，美国的ISM指数仍高于43，也就是还未陷入经济学家定义的经济萧条的水平。然而，在美中贸易关系紧绷的同时，去年曾经祭出的1.5兆美元减税措施所刺激的消费力也正在逐渐减弱。

虽然目前消费者似乎还没有受到贸易战影响，继续以消费支撑经济成长。但随着贸易战蔓延到日常生活用品，情况可能会发生变化。美国9月1日开始对中国商品徴收新一轮关税，主要包括服装，鞋类和电视等消费品。12月还有新关税即将上路。

夏立民/罗法 (路透社、美联社)