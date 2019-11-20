贸易协议延到明年? 特朗普考虑豁免苹果

(德国之声中文网) 周三，美国总统特朗普参观苹果公司生产电脑的厂房时，告诉记者: 「中国比更想要达成贸易协议。」他补充道: 「但是我还不想。因为我不认为他们(中国)的付出有到达我想要的程度。」

10月特朗普与刘鹤会晤后曾宣布口头达成「第一阶段协议」，同时将原定10月15日对2500亿美元中国产品征收的关税从25%提高至30%，预定以几周的时间敲定协议。但是一个月过去，路透社引述贸易专家称，现在的情势看来「第一阶段协议」可能会推迟到明年。

另一方面北京官员则抱持比较乐观的态度，认为中美双方在12月初便能签署协议。另外还有人认为要判断情势需要等到下一个时间点，也就是美国打算对价值1560亿中国商品加征关税的日期12月15日。如果到时候真的实施关税，电子产品和圣诞装饰品都会受到冲击。

美国是否豁免当家企业苹果?

12月中旬的课税对象当中，也包含苹果公司在中国工厂组装的产品。这个月初，苹果曾经请求特朗普团队豁免该公司在中国制造的苹果手表、iPhone零件和其他消费性产品。

特朗普在周三参访苹果工厂时说，他还在考虑是否豁免这家美国起家的企业，免于受到政府对中国课征关税的影响。特朗普在德州参访苹果的桌上型电脑工厂时，苹果的执行长库克(Tim Cook)也同行。库克私下与特朗普的关系良好，近几个月一直都试图说服特朗普豁免他的公司。

特朗普解释，因为美国公司苹果的竞争对手是三星，而三星因为美韩之间的贸易协议而获得优势，他觉得这样对苹果有点不公平: 「问题是我们还要想到三星。三星是一个很不错的公司，但是它是苹果的竞争对手。因为我们跟韩国有签贸易协议，我们跟他们签了很棒的贸易协议，所以这样就会不公平。我们给苹果公司的条件应该要和我们对待三星的方式差不多。」

苹果在九月的时后宣布他们将在德州奥斯丁生产新的Mac Pro电脑。在苹果做出这项决定之前不久，该公司向美国政府提出的15项延后征收关税的请求当中，有10项获得通过。

罗法/夏立民 (路透社、法新社)