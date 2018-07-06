贸易冲突动摇美中双边关系

(德国之声中文网)随着美中两国正式互相加征巨额关税，这场争端也正式升级。中国也与欧盟、加拿大一样，在世界贸易组织层面上对美国提起诉讼。值得注意的是，在贸易之外的许多议题，比如朝鲜问题上，华盛顿依然需要北京的协助。

至于特朗普大肆吹嘘的与习近平私交甚笃，在许多专家以及政治圈内人士看来对眼下的争端毫无帮助。曾在奥巴马麾下担任助理国务卿的拉塞尔(Daniel Russel)说："认为私交能够取代中国的战略利益、取代中共的利益，这简直荒谬。"

事实上，美中两国双边关系的摩擦远不止于贸易问题。美国与台湾的暧昧关系让北京如鲠在喉，中国在南海争议岛礁大兴土木、部署军备则让华盛顿感到恼怒。除此之外，中国投资在美国备受审查、签证政策收紧等问题也在困扰着两国关系。

华盛顿与北京之间的摩擦有着非常深刻的原因。即便特朗普个人想要通过私交改善与北京方面的关系，美国政府依然选择对日益傲慢的中国采取对抗性立场。几个月前，美国的新国家安全战略更是将中国以及俄罗斯视为威胁。

不仅仅是贸易

北京方面也在眼下的贸易争端中立场强硬。就在周五，官方媒体新华社刊文强调，中国决不会屈服于勒索和胁迫。自七十年代美中两国正式建交以来，双边关系虽然屡有波折，但总体向好；此轮贸易争端会在多大程度上影响两国关系，目前还有待观察。

美国国防政策顾问、中国事务专家白邦瑞(Michael Pillsbury)指出，美中关系现在进入了"未知的水域"。不久前刚刚去了一次中国的白邦瑞向法新社透露，一些中国政府官员以及商界人士都告诉他，他们都对特朗普政府感到困惑，不知道后者到底要让他们做什么才能缓解贸易紧张态势。白邦瑞说，一些中国人士已经威胁不再为美国在朝鲜问题上提供援助："他们真的是明确这么说的。"

实际上，中国确实已经减小了在朝鲜问题上的合作力度。去年，在朝鲜屡屡进行导弹试射后，中国高调表态支持联合国安理会加强对朝制裁，并且大幅度削减与朝鲜的贸易。但是借着半岛局势缓和的时机，北京重新放松了对其东北邻国的管制措施。而在今年春天，习近平更是连续三次与金正恩会晤--后者执掌朝鲜军政大权后，中朝两国最高领导人已经多年没有进行过会晤。

美国智库威尔逊国际学者中心的东亚问题专家、曾经担任五角大楼副助理部长的邓志强(Abraham Denmark)指出，一方面，中国赞赏特朗普停止与朝鲜对抗的做法，另一方面，北京也从地缘政治较量的视角来打量朝鲜问题。朝鲜长期以来都是美国势力与中国边境之间的战略缓冲带，"如果美国发动一场给中国政治界带来麻烦的贸易战，那么北京就会在朝鲜半岛问题上降低合作的意愿。"

双边关系全面恶化？

邓志强警告，随着特朗普政府对北京采取更为激进的立场，美中双边关系可能会全面恶化。他认为，作为全球大国的中国肯定不愿意被胁迫。"习近平治下的中国，更加激进地追寻自身利益。我预计将会在更多领域出现紧张态势，比如贸易，或者南海、台湾、朝鲜半岛等。这其实都是同一个问题的不同方面：中国感到更自信、更强大，因此在追寻自身利益时也更能够承受摩擦与纠纷。"

随着美国正式对中国商品加征惩罚性关税，外界也担忧两国之间的冲突会进一步升级。

拉塞尔就指出，加征关税会削弱中国政府内改革派的势力，而主张对美强硬的势力则会得到加强，"特朗普的这一举措，最终会造成整整一代中国人仇视美国。"

文山/王凡/(美联社、德新社)