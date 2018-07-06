贸易冲突动摇美中双边关系

(德国之声中文网)随着美中两国正式互相加征巨额关税，这场争端也正式升级。中国也与欧盟、加拿大一样，在世界贸易组织层面上对美国提起诉讼。值得注意的是，在贸易之外的许多议题，比如朝鲜问题上，华盛顿依然需要北京的协助。
至于特朗普大肆吹嘘的与习近平私交甚笃，在许多专家以及政治圈内人士看来对眼下的争端毫无帮助。曾在奥巴马麾下担任助理国务卿的拉塞尔(Daniel Russel)说："认为私交能够取代中国的战略利益、取代中共的利益，这简直荒谬。"
事实上，美中两国双边关系的摩擦远不止于贸易问题。美国与台湾的暧昧关系让北京如鲠在喉，中国在南海争议岛礁大兴土木、部署军备则让华盛顿感到恼怒。除此之外，中国投资在美国备受审查、签证政策收紧等问题也在困扰着两国关系。
华盛顿与北京之间的摩擦有着非常深刻的原因。即便特朗普个人想要通过私交改善与北京方面的关系，美国政府依然选择对日益傲慢的中国采取对抗性立场。几个月前，美国的新国家安全战略更是将中国以及俄罗斯视为威胁。
不仅仅是贸易
北京方面也在眼下的贸易争端中立场强硬。就在周五，官方媒体新华社刊文强调，中国决不会屈服于勒索和胁迫。自七十年代美中两国正式建交以来，双边关系虽然屡有波折，但总体向好；此轮贸易争端会在多大程度上影响两国关系，目前还有待观察。
已经多年不曾会晤的中朝最高领导人，今天春天连着见了三次
美国国防政策顾问、中国事务专家白邦瑞(Michael Pillsbury)指出，美中关系现在进入了"未知的水域"。不久前刚刚去了一次中国的白邦瑞向法新社透露，一些中国政府官员以及商界人士都告诉他，他们都对特朗普政府感到困惑，不知道后者到底要让他们做什么才能缓解贸易紧张态势。白邦瑞说，一些中国人士已经威胁不再为美国在朝鲜问题上提供援助："他们真的是明确这么说的。"
实际上，中国确实已经减小了在朝鲜问题上的合作力度。去年，在朝鲜屡屡进行导弹试射后，中国高调表态支持联合国安理会加强对朝制裁，并且大幅度削减与朝鲜的贸易。但是借着半岛局势缓和的时机，北京重新放松了对其东北邻国的管制措施。而在今年春天，习近平更是连续三次与金正恩会晤--后者执掌朝鲜军政大权后，中朝两国最高领导人已经多年没有进行过会晤。
美国智库威尔逊国际学者中心东亚问题专家、曾经担任五角大楼副助理部长的邓志强(Abraham Denmark)
美国智库威尔逊国际学者中心的东亚问题专家、曾经担任五角大楼副助理部长的邓志强(Abraham Denmark)指出，一方面，中国赞赏特朗普停止与朝鲜对抗的做法，另一方面，北京也从地缘政治较量的视角来打量朝鲜问题。朝鲜长期以来都是美国势力与中国边境之间的战略缓冲带，"如果美国发动一场给中国政治界带来麻烦的贸易战，那么北京就会在朝鲜半岛问题上降低合作的意愿。"
双边关系全面恶化？
邓志强警告，随着特朗普政府对北京采取更为激进的立场，美中双边关系可能会全面恶化。他认为，作为全球大国的中国肯定不愿意被胁迫。"习近平治下的中国，更加激进地追寻自身利益。我预计将会在更多领域出现紧张态势，比如贸易，或者南海、台湾、朝鲜半岛等。这其实都是同一个问题的不同方面：中国感到更自信、更强大，因此在追寻自身利益时也更能够承受摩擦与纠纷。"
随着美国正式对中国商品加征惩罚性关税，外界也担忧两国之间的冲突会进一步升级。
拉塞尔就指出，加征关税会削弱中国政府内改革派的势力，而主张对美强硬的势力则会得到加强，"特朗普的这一举措，最终会造成整整一代中国人仇视美国。"
文山/王凡/(美联社、德新社)
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301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
301调查
此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。
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301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
为摩擦降温
两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，同美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。
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钢铝关税
3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，但此后未能再次延长。
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500亿清单
3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。
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美国大豆
作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。
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博鳌论坛
4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。
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中兴，中兴
4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。6月7日，美国商务部表示，中兴通讯已同意支付10亿美元的罚款，外加交由第三方保管的4亿美元。
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刘鹤再度赴美
5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。
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暂停互相加征关税
谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。
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500亿+投资限制
5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。
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700亿换暂停关税？
6月6日，纽约时报引述消息人士称，此前一周美国商务部长罗斯与中国经济顾问刘鹤在北京会晤时，中国提出在协议开始执行的第一年里，向美国购买近700亿美元的能源、农业和制造业产品，前提是特朗普政府暂停对中国商品加征关税。
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500亿，“中国制造2025”
6月15日，美国公布对500亿美元中国产品征收关税的清单。据路透社报道，加征关税将分为两步，第一步是今年4月公布的加税产品清单中的818个产品，价值约340亿美元，从7月6日开始实行。第二步是新提出的284个中国产品，价值约160亿美元。这部分产品被认为受益于包括“中国制造2025”在内的中国工业补贴计划。这部分产品将在发布公告征求意见后生效。
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中国宣布对等措施
6月16日，中国商务部宣布，将对美国大豆等农产品、汽车、水产品等加征关税，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元，将从2018年7月6日起生效。同时，中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税，涉及金额约160亿美元，最终措施及生效时间另行公告。
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威胁2000亿
6月18日，特朗普称政府正在预备对另外2000亿美元的中国产品加征10%的关税。他在声明中称，中国显然没有意图改变有关获取美国知识产权和技术的不公平做法。“如果中国不改变这些做法，并且坚持实行它所宣布的加征关税措施，那么，（美国）这些关税就将落实。”6月19日，中国商务部回应，称之为“极限施压和讹诈”，“如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制”。
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301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
改变限制投资计划；7月6日在即
6月27日，特朗普政府收回了一项对中国在美投资实行更严格限制的计划，取而代之的是，支持国会扩大美国外国投资委员会（Cfius）的权力。该机构负责审查外国投资是否对美国国家安全构成威胁。5月底，特朗普政府曾承诺将在6月底以前公布限制投资的规定。与此同时，7月6日将是一个关键的日子。这一天是美国和中国宣布将实施各自500亿美元加征关税措施的日期。
作者: 苗子(综合报道)