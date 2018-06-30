贸易争端何时才算作贸易战？

(德国之声中文网) 最近的四个月，全球媒体充斥着中、美、欧之间贸易争端的新闻，许多分析人士还认为，贸易战已经爆发。各方竞相加征数以亿计的关税，还威胁要进一步提高关税。

尽管贸易战的声势浩大，但是各方都没有正式宣战，也没有明确究竟将在哪一天开战，同时也没有哪个国家安装倒计时钟、告诉大家还有多久就将进入贸易战……我们不禁想问，究竟什么才是贸易战？如何才能判定贸易战已经开始？

根据牛津英语辞典，贸易战爆发指的是"各国试图破坏对方的贸易，尤其是通过使用关税、配额等手段。"这一解释似乎很简单。比如，特朗普总统宣布加征的钢铝关税，促使欧盟也宣布了28亿欧元的报复措施。旨在延缓中国科技进步的美国关税，则促使北京出台了价值340亿美元的报复措施。

因此，严格按照字典定义的话，贸易战已经开打了。

不过，大多数经济学家并不这么认为，并且相信还需要好几轮的互相加征关税，方可称得上贸易战。

前德国财政部副部长、经济学家弗拉斯贝克(Heiner Flassbeck)在接受德国之声采访时说："中美之间距离贸易战依然还很遥远。"他认为，在双方都拒绝协商之前，必然会经历一个不断互征报复性关税的阶段。

如何定义"贸易战"？

伦敦政经学院的国际贸易政策专家沃尔科克(Stephen Woolcock)则非常反感使用"贸易战"这个词汇。他对德国之声说："我倾向于观察贸易体系是否按照普遍认可的规则继续运作、或者是否被权力政治所裹胁。" 沃尔科克认为，贸易关系尽管始终受到政治权力的影响，但是特朗普政府则显然是会肆无忌惮地利用华盛顿的政治影响力来要求重新谈判既有的贸易协定，并且无视已经有几十年历史的多边贸易条约。"利用政治权力来打破经贸平衡，这对于基于规则的秩序是十分危险的。"他强调，负责为国际贸易制订规则的是世界贸易组织。

而世贸组织发言人则对德国之声表示，该机构并没有定义什么才是贸易战。根据世贸组织前身，即"关贸总协定"的规定，该机构的任务是防止贸易争端演变成贸易保护主义、贸易战乃至军事冲突。

世贸组织总干事阿泽维多(Roberto Azevêdo)最近警告称，全球贸易体系正在开始动摇。"比如，关税水平恢复到多边贸易框架签署前的水平，那么全球贸易额就会猛烈缩水六成，全球经济也会下滑2.4%。" 阿泽维多说，这样的衰退将会超越2008年全球经济危机，世界各国民众都将尝到生活水平下降的苦果。

以史为鉴

特朗普总统只要看一眼美国历史，就能明白贸易战是多么容易伤及自身。1930年，华尔街股灾余波未平，美国出台了斯姆特-霍利关税法案。历史学家普遍认为，这部法案将进口关税提高到前所未有的高水平，并导致欧洲国家纷纷出台报复措施，全球贸易急剧衰退，进一步扩大了经济萧条的恶果。

在本轮贸易争端中，特朗普的言语威胁越来越激烈。他将矛头对准中国投资者，威胁要对欧洲汽车加征20%的进口关税。现在，北京、柏林、布鲁塞尔都表示要保护自己的重要产业。因此，无休无止的报复关税不再是不可能。

不过，在德国明斯特大学法学教授霍夫曼看来，尽管特朗普撇开了基于规则的多边国际贸易体系，但是华盛顿在某种程度上依然遵循世贸组织方针。他在接受德国之声采访时说："世贸组织章程允许以国家安全为由提高进口关税，这也正是美国现在使用的理由。"

而其他分析人士则更倾向于认为，特朗普加征关税的目的主要是从中国这一最大贸易伙伴身上获得更大的经济收益。他们还认为，特朗普正在试图抹杀世贸组织的权威性。不久前，他否决了世贸组织仲裁庭对一名新仲裁官的提名。

法学家霍夫曼认为，由于美国的作梗，世贸组织仲裁机制正面临着危险："但愿美国不要太晚才认识到这是错误的方向。"

经济学家总是说，类似这次贸易争端的"未知领域事件"，只有在事后才能得到完全的评估。当今世界的全球化程度远远高于三十年代。弗拉斯贝克指出，目前很难判断这次贸易争端会造成怎样的影响，"没有人知道关税会造成怎样的影响，即便对美国自己而言也是如此。这是因为当今的国际贸易关系相互牵制。" 弗拉斯贝克认为，尽管美、中、欧三方都在朝着全面贸易战的方向开进，但是贸易战并不符合华盛顿、北京、布鲁塞尔的利益。