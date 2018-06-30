 贸易争端何时才算作贸易战？ | 经济纵横 | DW | 01.07.2018

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经济纵横

贸易争端何时才算作贸易战？

尽管美国、中国、欧盟竞相宣布征收报复性关税，许多经济学家依然认为，全面贸易战不太可能爆发。那么，贸易争端到底要激化到什么程度，才能升级为贸易战呢？

Symbolbild China Mitgliedsstaat der WTO (Imago)

(德国之声中文网) 最近的四个月，全球媒体充斥着中、美、欧之间贸易争端的新闻，许多分析人士还认为，贸易战已经爆发。各方竞相加征数以亿计的关税，还威胁要进一步提高关税。

尽管贸易战的声势浩大，但是各方都没有正式宣战，也没有明确究竟将在哪一天开战，同时也没有哪个国家安装倒计时钟、告诉大家还有多久就将进入贸易战……我们不禁想问，究竟什么才是贸易战？如何才能判定贸易战已经开始？

根据牛津英语辞典，贸易战爆发指的是"各国试图破坏对方的贸易，尤其是通过使用关税、配额等手段。"这一解释似乎很简单。比如，特朗普总统宣布加征的钢铝关税，促使欧盟也宣布了28亿欧元的报复措施。旨在延缓中国科技进步的美国关税，则促使北京出台了价值340亿美元的报复措施。

因此，严格按照字典定义的话，贸易战已经开打了。

不过，大多数经济学家并不这么认为，并且相信还需要好几轮的互相加征关税，方可称得上贸易战。

前德国财政部副部长、经济学家弗拉斯贝克(Heiner Flassbeck)在接受德国之声采访时说："中美之间距离贸易战依然还很遥远。"他认为，在双方都拒绝协商之前，必然会经历一个不断互征报复性关税的阶段。

如何定义"贸易战"？

伦敦政经学院的国际贸易政策专家沃尔科克(Stephen Woolcock)则非常反感使用"贸易战"这个词汇。他对德国之声说："我倾向于观察贸易体系是否按照普遍认可的规则继续运作、或者是否被权力政治所裹胁。" 沃尔科克认为，贸易关系尽管始终受到政治权力的影响，但是特朗普政府则显然是会肆无忌惮地利用华盛顿的政治影响力来要求重新谈判既有的贸易协定，并且无视已经有几十年历史的多边贸易条约。"利用政治权力来打破经贸平衡，这对于基于规则的秩序是十分危险的。"他强调，负责为国际贸易制订规则的是世界贸易组织。

Schweiz Welthandelsorganisation WTO Hauptquartier in Genf (picture-alliance/dpa/L. Gillieron)

为国际贸易制订规则：世贸组织日内瓦总部

而世贸组织发言人则对德国之声表示，该机构并没有定义什么才是贸易战。根据世贸组织前身，即"关贸总协定"的规定，该机构的任务是防止贸易争端演变成贸易保护主义、贸易战乃至军事冲突。

世贸组织总干事阿泽维多(Roberto Azevêdo)最近警告称，全球贸易体系正在开始动摇。"比如，关税水平恢复到多边贸易框架签署前的水平，那么全球贸易额就会猛烈缩水六成，全球经济也会下滑2.4%。" 阿泽维多说，这样的衰退将会超越2008年全球经济危机，世界各国民众都将尝到生活水平下降的苦果。

以史为鉴

特朗普总统只要看一眼美国历史，就能明白贸易战是多么容易伤及自身。1930年，华尔街股灾余波未平，美国出台了斯姆特-霍利关税法案。历史学家普遍认为，这部法案将进口关税提高到前所未有的高水平，并导致欧洲国家纷纷出台报复措施，全球贸易急剧衰退，进一步扩大了经济萧条的恶果。

在本轮贸易争端中，特朗普的言语威胁越来越激烈。他将矛头对准中国投资者，威胁要对欧洲汽车加征20%的进口关税。现在，北京、柏林、布鲁塞尔都表示要保护自己的重要产业。因此，无休无止的报复关税不再是不可能。

不过，在德国明斯特大学法学教授霍夫曼看来，尽管特朗普撇开了基于规则的多边国际贸易体系，但是华盛顿在某种程度上依然遵循世贸组织方针。他在接受德国之声采访时说："世贸组织章程允许以国家安全为由提高进口关税，这也正是美国现在使用的理由。"

而其他分析人士则更倾向于认为，特朗普加征关税的目的主要是从中国这一最大贸易伙伴身上获得更大的经济收益。他们还认为，特朗普正在试图抹杀世贸组织的权威性。不久前，他否决了世贸组织仲裁庭对一名新仲裁官的提名。

法学家霍夫曼认为，由于美国的作梗，世贸组织仲裁机制正面临着危险："但愿美国不要太晚才认识到这是错误的方向。"

经济学家总是说，类似这次贸易争端的"未知领域事件"，只有在事后才能得到完全的评估。当今世界的全球化程度远远高于三十年代。弗拉斯贝克指出，目前很难判断这次贸易争端会造成怎样的影响，"没有人知道关税会造成怎样的影响，即便对美国自己而言也是如此。这是因为当今的国际贸易关系相互牵制。" 弗拉斯贝克认为，尽管美、中、欧三方都在朝着全面贸易战的方向开进，但是贸易战并不符合华盛顿、北京、布鲁塞尔的利益。

  • Symbolfoto Internetkriminalität (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

    中美贸易战 与我有何干？

    症结在于“中国制造2025”

    最令美国耿耿于怀的是，中国强迫在华外国企业（包括美国企业）交出先进技术，作为进入中国市场的前提条件。而北京倾国家之力推动的“中国制造2025”战略则是对美国在多个科技领域霸主地位的“赤裸裸”的挑战。

  • China Wirtschaft (Getty Images/AFP)

    中美贸易战 与我有何干？

    特朗普出招有顾虑

    本来就是凭借“美国优先”的口号当选总统的特朗普，在选择对华贸易战的打击目标时，自然是有所顾虑。他选择征收25%关税的中国产品，主要涉及工业机械、航空航天工业部件和通讯技术等，所以首先会察觉到价格变化的应该是美国企业。

  • US-Strafzölle - China IT Apple Watch (Getty Images/AFP/STR)

    中美贸易战 与我有何干？

    消费品不受影响？

    华盛顿开出的“黑名单”避开了美国老百姓大量购买的产品如智能手机、玩具和服装等。此外电视机和药品也从原来的征税清单中删除。

  • Deutschland Frankfurter Börse (Getty Images/H. Hannelore)

    中美贸易战 与我有何干？

    价格迟早要涨

    但是这并不意味着美国的普通消费者不会受到影响。这些关税会导致使用相关机械设备的美国企业成本上升，随着时间的流逝，这些成本都会逐渐转嫁给消费者。只不过它的效果不如直接对消费产品征税来得明显。

  • USA Kentucky Dürre Feld mit Sojabohnen (Reuters)

    中美贸易战 与我有何干？

    美国大豆种植面临打击？

    在北京宣布的反制措施中，就包括对美国诸多农产品征收25%关税。其中大豆产业受到的影响可能最大，因为美国大豆出口的60%都是销往中国。 自从中美双方的征税决定宣布之后，大豆价格已经出现下跌。

  • Whiskey mit Eis (picture-alliance/Bildagentur-online)

    中美贸易战 与我有何干？

    威士忌和牛肉一起涨价？

    美国产的威士忌和牛肉以及海鲜水产等也成为北京征收关税的对象。除了食品领域之外，美国产汽车（包括燃油动力、混合动力和纯电动汽车）都是中国征税对象。美国前驻华大使骆家辉反对现政府的关税政策，他认为这给美国企业带来的伤害可能比对中国企业的大。“因为中国并不一定非要买美国的大豆。他们可以从南美购买。他们也不一定非要购买波音飞机。”

  • China Trumps Besuch (picture-alliance/AP Photo/T. Peter)

    中美贸易战 与我有何干？

    鹿死谁手 有待分晓

    华盛顿和北京为这一轮关税措施设定的实施时间都是7月6日，在那之前中美贸易战是否还有可能“悬崖勒马”？也有专家认为，中国采取以牙还牙的方式回击是一个错误，因为这会迫使特朗普采取进一步的报复。究竟狭路相逢，谁能取胜，还需拭目以待。

    作者: 雨涵


 

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