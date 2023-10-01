 贸易专员：欧盟有义务捍卫自身经济利益 | 经济纵横 | DW | 01.10.2023

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经济纵横

贸易专员：欧盟有义务捍卫自身经济利益

拟议中针对中国电动车的反补贴调查引起中方不满后，欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯本周访问了北京。结束访华后，东布罗夫斯基斯继续为反补贴调查进行辩护，并称在华设厂的外国车企也会被调查。

欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯

欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯

（德国之声中文网）欧盟贸易事务专员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）9月30日接受《法兰克福汇报》采访时表示："如果其他国家不按照规则行事，那我们就有必要坚决捍卫我们的公司和我们的经济利益。"

东布罗夫斯基斯宣称，有确凿证据显示，中国在向相关行业提供了扭曲市场的国家资助，而中国的行为已经对欧洲工业构成了威胁

他对《法兰克福汇报》表示，欧盟本身也在提供补贴这一事实，并不能成为反对反补贴调查的理由，他此前也曾从中国方面听到了"这样的论点"。他表示，欧盟的补贴主要提供给电动车购买者，这种补贴并不会扭曲市场竞争。而对电池工厂等企业提供的财政支持也受到欧盟补贴法的严格限制。

2023年慕尼黑国际车展上的中国电动车。

2023年慕尼黑国际车展上的中国电动车。

东布罗夫斯基斯表示，那些在中国设厂生产的外国企业也有可能会受到欧盟反补贴调查的影响。他说："虽然是否展开反补贴调查还没有做出最后决定，但此举绝非只针对中国。"

负责贸易事务的欧盟专员东布罗夫斯基斯本周三刚刚结束访华行程。他表示，访华期间，中方也提及了欧盟拟议中的惩罚性关税问题。他向中方承诺，欧盟将完全依照世贸组织的相关规定行事，中国方面也将有机会同欧盟进行充分接触。

抢攻欧洲市场 中国电动车成慕尼黑车展亮点

（德新社）

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