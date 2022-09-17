贵州防疫转运车翻车 胡锡进称“生产安全事故”

（德国之声中文网）据中国官媒及三都县公安局周日（9月18日）通报，当日凌晨，贵州黔南州三（都）荔（波）高速（贵阳往荔波方向）发生一起客车侧翻事故。事发时，车上载有47人，其中27人不幸遇难，20人受伤送医。事故发生原因尚未厘清。

财新网引述三都县应急管理局证实，事故客车内乘客为贵阳至荔波的"疫情转运人员"。新华社周一引述贵阳市人民政府副市长林刚称，发生事故的车辆是抗疫转运征用车辆，从贵阳市云岩区接送涉疫隔离人员前往黔南州荔波县隔离酒店进行集中隔离医学观察，车上除驾驶及随车工作人员各1名，其余45人均为云岩区涉疫居民。

这起事故在网上引发关于对政府防疫政策的讨论。周日下午，中国社媒上一度出现大量无法证实真伪的事故报道和图片，一些网民也藉机表达对政府防疫政策的不满以及当地政府在大巴事故上所表现出的不透明作为。微信上被广泛传播的一则留言是："我们都是这个大巴上的乘客。"也有网民质问："这一切何时才能结束？"

一名署名为GAMEBOYZ的饶舌歌手在网上发布了一首饶舌歌曲《山》，对贵州翻车事故表达悼念遗憾，并抒发对防疫政策的不满。这首歌迅速在网上疯传，但不久后便遭到屏蔽，无论是搜寻关键词或歌词内容几乎皆无果。

《山》的第一段歌词写道，"2022年9月18，开始了迁徙离开了家，来不及看见那黎明之日，照片之前就摆满了花"。接着话锋一转将矛头直指防疫政策："他想要有人为灾难辩护，贯彻落实没能预判变故"，"警戒线拉起了每一个路口，噩梦像无形的触手，我们都束手无策，电话声响起了它让我住口"。

胡锡进称翻车是"生产安全事故"

《环球时报》前总编胡锡进连续也在微博上针对贵州翻车事件发文，但前后发文的态度大相径庭，遭到网友冷嘲热讽。胡锡进在翻车事故发生当日午后在微博发文评论称，该起事件"首先是交通本身的悲剧，是生产安全事故，与客车所执行的任务不应该直接关系"。胡锡进还称，"这是事情本应有的逻辑"。有网民在其微博下留言，批评他为过度防疫"转移视线"，"想把楼带歪"。

距离第一则贴文数小时后，胡锡进又发文要求"贵阳市对重大交通事故'向全社会作出诚恳道歉'"， "老胡作为一名老媒体人，诚恳期待他们宣示的调查和整改决心能够得到一一兑现，公众的质疑一个都不回避，人们的期望全都得到诚恳响应。" 文中还说，"疫情很紧迫，但要后半夜长途客车送人，这样的冒险怎么都不能干"。

微博上不少网友严词批评胡锡进将事故称作为"生产安全事故"的说法。微博用户诗想界写道："胡锡进高明之处就是：用事实，讲歪理。贵州翻车死人，当然是事故，他说和防抗没关系。看起来翻车确实是事故，但谁都没有责任才是他想要讲的道理。难道受难者责任须自负？"

还有网民批评胡锡进"没有道德底线"。用户"晓强说事"则认为，胡锡进"触犯了一个人性原则性的错误：不讲正义、不实事求是没有立场，违和于政治；似乎有点国内新闻发言人的味道但是又不够格！"

中国网路名人方舟子在推特上语带讽刺地评论道，胡锡进用"生产安全事故"定性这个悲剧"倒是很准确"，"在胡锡进和官府眼中那辆客车运载的不是人，而是韭菜"。

深圳、贵阳等城市最近几周实施有针对性的封锁和旅行限制，官员希望尽速遏制小规模疫情。

四川日报报业旗下的川观新闻引述贵州省卫生健康委员会消息，9月17日全省当日阳性并诊断为确诊病例的2例，无症状感染者38例。之前已隔离管控救治的阳性人员诊断为确诊病例48例，无症状感染者624例。

中国国家卫健委周一通报单日新增807例病例，多数为无症状感染者。

（综合报道）

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