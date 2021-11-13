贵州民主人士陈西刑满释放

（德国之声中文网）根据包括中国民主运动活动人士王剑虹、"八九季风"在内推特用户公布的消息，中国贵州省民主运动人士陈西服刑10年期满，已经出狱。10年前的圣诞节期间，中国贵阳市一法庭以"煽动颠覆"罪判处异议人士陈西10年徒刑。当时这是之前两年诺贝尔和平奖得主刘晓波因政治获罪后的最重判决。

如今重获自由的陈西已经因为支持民主运动三次入狱，一次三年，两次十年。署名为"王剑虹"的推特账户为此消息感叹："人生总共几个十年！"

陈西个人推特账户的消息至今仍停留在2011年11月18日。当天，该推特账户发布消息称："中国人权状况的大倒退--公安非法对我进行人身控制与权利剥夺的报告"。大约一个月后的12月26日，贵阳市中级法院对陈西案进行了简短的审理后宣布，因"煽动颠覆国家政权"罪，陈西被判处10年有期徒刑。陈西夫人当时向路透社表示：法官指出，陈西的罪行是重罪，"影响极为严重，并且陈西是屡犯者。"当时，他承认法庭的判决，将不做上诉，但他坚持自己的无罪。妻子称："法庭无视辩护律师提出的所有论据，这样的话，又怎么能上诉？"

"我爱我的祖国，我害怕我的国家"

中国司法机关针对陈西的判决认为：现年57岁的陈西在海外的网站发表超过36篇文章，诋毁中国共产党。仍留存于互联网上他本人发表的文章包括：《贵州人权研讨会：用选票取代中共的枪杆子》、《"89、64"--中华民族一次驯兽的失败史》和《我爱我的祖国，我害怕我的国家》。

德国之声尝试联系陈西本人和其家属和朋友，大多被告知电话号码已经易主。陈西夫人的电话也无人接听。

陈西原名陈友才，曾在中国军队服役，后来在一家工厂工作。1989年中国爆发六四民主运动后，曾因对其支持入狱3年。 2005年再次因支持八九民运入狱10年被释放后，陈西成立了"贵阳人权讨论会"。2011年10月，陈西被警方软禁数周，其原因是组织独立参选人参加区县人大选举。同年11月底被正式逮捕。

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