 购买美货政策将严重影响德国经济  | 经济纵横 | DW | 05.08.2021

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购买美货政策将严重影响德国经济 

现行美国公共合同中的本地化规定已使德企参与竞标相当不易，而美国政府8月4日宣布的新规定，更是要求供应商在其最终产品中使用美制组件的份额数年后达到 75%。

购买美货政策让德美关系很受伤

购买美货政策让德美关系很受伤

（德国之声中文网）该项研究报告的作者利特（ Malte Rieth ）指出，随着美国政府宣布新的贸易政策，股票和债券市场应声走低，只有作为避风港的美元升值，伤及美国出口，使美国产品变贵，而由于担心增长放缓，债券收益率亦呈下降趋势。   

加倍伤害美国经济   

为这一分析报告编制的指数显示，在华美企股价尤其深受这些限制措施的打击：在宣布新增关税后，其股值平均下降了 1%。  根据柏林德国经济研究所（DIW）8月4日发表的一项研究结果，前美国特朗普行政当局提高进口关税和其它限制性措施在交易市场曾引起极消极反应，影响长达 100 个交易日。 

基本未受保护主义贸易政策影响的只有少数行业，如依赖出口的公用事业或房地产公司。然而，其它９大经济领域——尤其是技术部门和工业——却遭受了重大的价格损失。   

中方的报复措施也正在产生负面影响，从而构成对美国实体经济的第二次打击。 

保护主义也让美国制造业受伤 

美国对华措施也使尤其是拉丁美洲和欧洲的美国贸易伙伴的主要股指受压。拜登新政府沿袭这一限制性贸易政策，尤其对中国采取强硬路线。   

拜登指望经由扩大“购买美货”（Buy-American Programms）计划来支持本土产业。在美国政府和企业方面数月谈判后，他于8月4日宣布了新规定，要求供应商在其最终产品中使用更多美制组件：作为第一步，最低份额从 55% 增至 60%，到 2029 年，最终达到 75%。 

拜登上台后继续沿用“购买美货”政策来支持本土产业

拜登上台后继续沿用“购买美货”政策来支持本土产业

德国最重要出口市场 

德国工商大会 (DIHK) 也担心由此产生的负面影响。该机构高管诺特纳格尔（Ilja Nothnagel ） 认为，美国进一步收紧“购买美货”政策可能会产生负面影响，尤其是对高度国际化的德国经济。他指出， “美国是德企的一个重要国外市场，在公共采购领域也是这样。” 

现行美国公共合同中规定的本地化义务已使德企参与竞标相当不易。 2020年，德企对美出口额为1038亿欧元，使该国成为德国最重要出口市场和第三大贸易伙伴。美国采购市场规模约为 2 万亿欧元。 

（德新社，美联社） 

 

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