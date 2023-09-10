贫铀弹为何引起很多争议？

（德国之声中文网）今年一月，美国就已批准向乌克兰提供31台艾布拉姆斯坦克。而现在美方还将提供配套的高效炮弹。这笔价值一亿七千万美元的军援计划中，还将包括120毫米贫铀弹。

什么是贫铀弹？

贫铀弹，也称DU弹 （英文 depleted uranium的缩写），其主要成分为贫化铀。而贫化铀则是生产浓缩铀过程中产生的副产品。在这一过程中，天然铀被分离成两部分。浓缩铀中铀235的比例较高，用于核电站和生产核武器，但与此同时，也会产生大量放射性同位素极少的贫化铀。但贫化铀的密度极高，因而用混合了钛或钼等金属的贫化铀做炮弹，会使炮弹具有极强的穿透力。同时，由于贫铀弹的放射性极低，并不会造成核威胁。

贫铀弹的作用方式可谓险恶至极：由于密度极高，贫铀弹可以轻松击穿坦克的装甲，而其弹头的设计也相当独特，高速冲击下弹头边缘会自融崩塌，而弹头一直呈尖锐状态，从而达到更佳的穿甲效果。而其余部分则会融化并释放出高温铀尘，高温铀尘接触到坦克内部的氧气时会发生自燃，从而杀死坦克乘员并引爆坦克内的弹药和燃料。

哪些国家拥有贫铀弹？

二战期间，德军就曾开展过铀弹试验。但由于铀的价格昂贵，数量极少，最终铀弹并没有被投入实战。根据公开资料，目前有21个国家拥有贫铀弹，其中包括美国、俄罗斯、土耳其和沙特阿拉伯。截至目前，只有美国承认他们曾在伊拉克、前南斯拉夫、阿富汗和叙利亚将贫铀弹投入过实战。仅在2003年的伊拉克战争中，美国就发射了数以百吨计的贫铀弹。

与生物武器、化学战剂、杀伤人员地雷或集束炸弹不同，贫铀弹并未受到国际社会的广泛唾弃，也没有国际条约明文禁止使用贫铀弹。不过，专家警告说，使用贫铀弹后释放出的大量铀可能会造成长期性的危害。

交战地区是否会造成放射性污染？

近距离接触贫化铀几乎不会造成辐射：因为贫化铀的放射性仅仅是天然铀的40%，其辐射性通常不能穿透皮肤和衣服。在一米距离之内，一公斤贫化铀每年产生的辐射剂量仅相当于自然界辐射性的三分之一。

不过，尽管其辐射性极低，但如果长期近距离接触，也会对遗传物质造成影响， 并有可能引发癌症。此外，如果人体通过呼吸、饮食或伤口吸收了铀尘，对健康的危害就会更大。因为同所有重金属一样，铀也会对人体内脏造成损伤。

长期后果有多严重？

从长远来看，贫铀弹对人类和大自然会构成多大程度的危害，专家众说纷纭。国际防止核战争医生组织（IPPNW）一份报告显示，在伊拉克频繁使用过贫铀弹的地区，婴儿畸形、癌症以及其他后续疾病的发病率明显提高。不过，世界卫生组织和国际原子能机构均认为，贫铀弹并不会对平民构成额外的辐射风险。2010年，欧盟委托专家进行的一份科学评估也认为，"没有证据显示，贫铀弹会对环境造成危害。"

贫铀弹对土壤和地下水造成多大程度的污染，目前尚不清楚。铀极易受到腐蚀，五到十年之内，土壤中没有爆炸的贫铀弹就会完全锈蚀，铀就会渗入地下水。不过迄今为止的各项调研均显示，贫铀弹使用地区的地下水中，铀浓度只有极其微弱的上升。截至目前，对贫铀弹的潜在危害并没有开展可靠的长期研究，但进行这类研究却非常必要，毕竟铀238的半衰期为45亿年。

俄罗斯反应如何？

美国宣布了向乌克兰提供贫铀弹的计划之后，莫斯科做出了措辞强硬的谴责。俄罗斯驻华盛顿大使馆形容"这是非常明显的不人道行为。"克里姆林宫发言人佩什科夫则警告称，乌克兰境内癌症及其他疾病的发病率将明显提高，"美国领导层必须为此承担全部责任。"

事实上，美国并不是向乌克兰提供贫铀弹的第一个国家。今年三月，英国就承诺会为此前援乌的挑战者二型主战坦克提供配套的贫铀弹。当时，莫斯科也表示了愤慨，并宣称将采取报复行动。

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