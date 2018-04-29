 贫富差距扩大 科技能当解药? | 经济纵横 | DW | 13.09.2018

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经济纵横

贫富差距扩大 科技能当解药?

同个国家，有人荷包紧缩，有人依旧出手阔绰。「贫富差距扩大」成为这次世界经济论坛东盟峰会的重要议题，有人提「科技普及」是一个解方。

Vietnam, Hanoi: Nguyen Xuan Phuc, der kambodschanische Ministerpräsident Hun Sen und der Ministerpräsident von Laos, Thongloun Sisoulith, nehmen an der neuen Vision des ASEAN-Weltwirtschaftsforums für die Mekong-Region im Kongresszentrum teil (Reuters/Kham)

世界经济论坛东亚峰会在越南河内举行

(德国之声中文网) 世界经济论坛东盟峰会9月11日至13日在越南河内举行。6个国家的领导人以及上千商界、政界大老纷纷与会。期间，他们尤其关注到贫富差距逐渐扩大的问题。

乐施会2017年度报告指出，在印尼，四个最有钱的人所拥有的财富，比最穷的1亿人加起来还要多。

这次峰会主办国越南也是类似的情况。越南是亚洲地区经济成长最迅速的国家之一，但贫富分化现象比比皆是，在河内，摩天大楼与紧邻的贫困居民形成强烈反差。

中国也不例外。 在中国，全国有四成的财富掌握在排名前10%的富人手中，排名在一半以后的人所拥有的财富，加总起来不到全国的15%。

中国与印度并列亚太区第一、二名的亿万富豪聚集国。

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中国美元百万富翁的人数达到126万，排名全球第四，超过第三名德国已经只是时间问题。 (19.06.2018)

「亚洲的贫富差距主要是收入差距与教育程度不均所造成。」亚洲开发银行的副总经理对德国之声说，｢老实说，亚洲的情况正在越变越糟。」接下来会产生什么影响?「贫富差距可能对社会的凝聚力有不良影响，也会阻碍经济发展。」

Hollywood-Film Crazy Rich Asians (picture-alliance/Everett Collection/Warner Bros. Pictures)

像好莱坞电影「疯狂亚洲富豪」中男主角的亿万富豪在亚洲越来越多

科技普及的影响

贫富差距可以怎么解决? 有人提出科技化作为一个解决方式。

印尼一家叫车软件Go-Jek的创办人马卡林(Nadiem Makarim)说，便宜的智慧型手机可以让更多人使用它上网，进入互联网的广大世界，就可以改变他们的人生。

互联网提供的诸多服务也让更多人不拘地点的参与经济活动。

越南总理虽然也支持这种看法，宣称将来会致力于降低联网成本，至少在经济上推动数字化进程。但他没有提到具体措施。

非营利组织国际培幼会(Plan International)的执行长安碧姬特认为互联网本身并不是灵丹妙药。她说，因为接触互联网的机会不是平等的: 「女性接触互联网的机会比男性低。现在科技公司的领导阶层当中，女性也只占一成。」

贫富差距是亚洲地区长期以来的社会问题，但是各国领导人一直都没有办法在解决问题上面达成共识。印尼前财政部长巴斯里(Basri)呼吁各国采取行动:「比起补贴商品，更应该补贴人民。」

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