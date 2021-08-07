贪腐触目惊心 腾讯2022年辞退百余名员工

（德国之声中文网）腾讯集团反舞弊调查部微信公众号"阳光腾讯"1月16日发布一项通报称，2022年全年，腾讯反舞弊调查部共发现并查处触犯"腾讯高压线"案件70余起，100余人因触犯"腾讯高压线"被辞退，10余人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理。全年查处的案件和人员数量较2021年有所增加。

根据该通报，腾讯员工2022年度因涉嫌受贿或职务侵占被查处、移送司法以及被法院判决的案件涉及该公司的PCG、云计算和金融科技业务。PCG负责监督腾讯庞大的内容输出，包括新闻、体育和电影。该部门数名员工经法院审理认定犯非国家工作人员受贿罪，被判处数月至三年有期徒刑。

该通报还公布了一份2022新增的腾讯将永不合作的主体清单。

据中国媒体报道，腾讯自2005年首次提出"腾讯高压线"，将弄虚作假、收受贿赂、泄漏机密、不当竞争等违规行为视为"高压线"，规定员工个人行为一旦触及此界线，一律开除，永不录用。如相关行为触犯相关法律、法规，达到法定立案标准，腾讯将依法移送公安部门处理。此外，对于外部个人或公司参与腾讯员工违反"腾讯高压线"事件的行为，腾讯将立即停止合作并将其列入黑名单，永不合作。

据界面新闻等媒体报道，2022年12月15日，腾讯集团执行长马化腾在内部员工大会上谈到腾讯内部的腐败问题时说，腾讯内部的贪腐情况比较严峻，已经影响到业务开展。他表示，内部的贪腐问题"真的是触目惊心"，很多业务做不起来，是贪腐漏洞太大，业务被掏空了。

北京松绑

法新社在报道中指出，北京方面对网络游戏的监管给腾讯带来了沉重打击，数百家公司承诺从产品中清除"政治有害"的内容，并根据政府的要求对未成年玩家实施限制。不过，该公司现已显示出复苏迹象，其股价自10月28日创下2017年以来的新低后，目前在香港股市上几乎翻了一番。上个月，中国国家新闻出版署自18个月以来首次向外国网络游戏发放许可证，预示着官方对网络游戏行业的松绑。腾讯的《宝可梦大集结》也获得发放许可。对这个世界顶尖的游戏制造商来说，北京的松绑也意味着该公司利润滞涨期的结束。

（综合报道）

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