 贪腐罪成 法前总统萨科齐被判刑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.03.2021

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时政风云

贪腐罪成 法前总统萨科齐被判刑

法国前总统萨科齐因受贿罪被判处3年监禁，缓期两年执行。

Frankreich Nicolas Sarkozy wegen Korruption verurteilt

（德国之声中文网）预计这位66岁的老人不会进监狱，因为在电子监控下他可以在家服刑。巴黎的法官机关认为，事实证明，尼古拉-萨科齐（Nicolas Sarkozy）曾试图贿赂一名法官。报道称，这位法国前国家元首曾承诺2007年在摩纳哥为法官阿齐贝尔（Gilbert Azibert）提供一份梦寐以求的工作，以换取对萨科齐竞选资金调查的保密信息。

被告萨科齐此前否认了所有指控，称自己是谎言的受害者。他在2007年至2012年担任法国总统，至今仍是一位有影响力的保守派政治家。他现在有十天时间对判决进行上诉。

接受非法捐赠？

萨科齐是继希拉克之后，第二位因腐败被定罪的法国前国家元首。阿齐贝尔法官在2007年处理了萨科齐接受欧莱雅化妆品集团女继承人莉莉安-贝当库尔（Liliane Bettencourt）非法捐款的指控。

Liliane Bettencourt Prozess Tochter Francoise 26.01.2015 Bordeaux

萨科齐曾涉嫌接受欧莱雅化妆品集团女继承人莉莉安-贝当库尔非法捐款（资料图片）

这些指控源于萨科齐卸任总统后与其律师（Thierry Herzog）赫尔佐格的谈话录音。这段对话被截获，而谈话内容还与另一笔源自利比亚的选举活动非法资金有关

除了萨科齐以外，受到指控的还包括阿齐贝尔法官和律师赫尔佐格。那位法官不仅没有得到他梦寐以求的工作，如今还要和其他两人共同面对三年有期徒刑，并缓期两年执行。去年年底，该案庭审曾在法国引起很大的轰动。

 

任琛/石涛（德新社、路透社、法新社）

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