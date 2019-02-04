 质疑空气污染有害性 德国医生承认错误 | 科技环境 | DW | 15.02.2019

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科技环境

质疑空气污染有害性 德国医生承认错误

今年1月底，德国100多名肺病医生在一份最新发表的研究报告中质疑细微颗粒物及氮氧化物会对人体造成危害的现有观点。这一质疑引发了一系列针对欧盟空气污染指标的讨论。目前这些医生承认，他们做出的批评中存在一些错误。

Qualmender Autoauspuff (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

（德国之声中文网）德国肺病学协会前会长柯勒（Dieter Köhler）在接受德国《日报》采访时表示，此前发表的文章中存在偏差。

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在欧洲，空气污染问题仍十分严重。欧洲环境署公布的《2018欧洲空气质量报告》显示，在许多地方，空气中的一些有害物质的浓度长期超标。 (04.11.2018)

一项科学研究分析了中国网民在微博上的发文后发现，中国空气污染越严重，人们心情越忧郁。 (26.01.2019)

当时包括柯勒在内的112名肺病专家们表示，"没有科学理由证实目前对氮氧化物和细微颗粒物做出的通用标准是合理的"。这些专家要求对以往做出的研究重新进行评价。

报告中的错误

这些专家在此前的质疑中称，一名80岁的不吸烟的男子一生中吸入的氮氧化物同一名烟民几个月内吸入的量相近。他们因此得出结论，这些有害物质并不像欧盟做出的规定那样对人体构成危害，否则经常吸烟的人应该在几个月内就会因为吸入过多有害物质而患病身亡。

现在根据修正过的估算，实际上一名经常吸烟的烟民需要6至32年的时间吸入非烟民吸入的氮氧化物的量。另外专业机构也指出，长期吸入空气污染中有害物质同吸烟在短时间内吸入的有害物质的后果也不具备可比性。

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    癌症：防患于未然

    避免垃圾食品

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    癌症：防患于未然

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    癌症：防患于未然

    现代医学中的致癌因素

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    癌症：防患于未然

    感染导致癌症

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  • Symbolbild Grundsatzurteil USA zur Patentierung menschlichen Erbguts

    癌症：防患于未然

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    作者: Brigitte Osterath/万方


柯勒证实，此前100多名肺病专家们的研究错误地计算了吸入多少根香烟相当于吸入多少细微颗粒物。但柯勒也表示，报告中存在一些错误并不意味着报告的核心要求错了。他强调，研究中绝大部分计算仍是正确的。

少数专家的看法

今年1月，德国3800名肺病专家中有112人在发表的报告中签名。当时就有很多专家立刻表示同这份报告的结论保持距离。

德国肺病研究中心就表示，目前"没有可信赖的研究结果可以证明"欧盟有必要修订现有的空气污染指数。

德国一些议员担心为了改善德国空气质量，符合欧盟的标准，一些城市会做出禁止柴油车上路的决定。因此这些议员对柯勒等肺病专家发表的新报告表示欢迎。

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01:29 分钟

如何解决城市空气污染？

研究报告发表后，德国联邦交通部部长朔伊尔（Andreas Scheuer）致信欧盟委员会要求重新评估现有的空气污染标准。

德国绿党联邦议会党团副主席克里舍（Oliver Krischer）批评朔伊尔不做任何质疑就照搬报告结果。

在研究者们承认报告中存在问题后，德国联邦交通部长说，研究者们"助推"了科学界讨论现有的空气污染标准。

 

洪沙/王凡（法新社、德新社）

 

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