质疑空气污染有害性 德国医生承认错误

（德国之声中文网）德国肺病学协会前会长柯勒（Dieter Köhler）在接受德国《日报》采访时表示，此前发表的文章中存在偏差。

当时包括柯勒在内的112名肺病专家们表示，"没有科学理由证实目前对氮氧化物和细微颗粒物做出的通用标准是合理的"。这些专家要求对以往做出的研究重新进行评价。

报告中的错误

这些专家在此前的质疑中称，一名80岁的不吸烟的男子一生中吸入的氮氧化物同一名烟民几个月内吸入的量相近。他们因此得出结论，这些有害物质并不像欧盟做出的规定那样对人体构成危害，否则经常吸烟的人应该在几个月内就会因为吸入过多有害物质而患病身亡。

现在根据修正过的估算，实际上一名经常吸烟的烟民需要6至32年的时间吸入非烟民吸入的氮氧化物的量。另外专业机构也指出，长期吸入空气污染中有害物质同吸烟在短时间内吸入的有害物质的后果也不具备可比性。

癌症：防患于未然 把握自己的命运 诊断出癌症总是那么的意外和沉重。事实上，近一半的癌症都可以避免，单单吸烟一项就是大约五分之一肿瘤的诱因。不仅是肺癌，吸烟也会导致许多其它类型的肿瘤。不过，吸烟虽然是患癌最常见的“自作自受”原因，却绝不是唯一的一个。

癌症：防患于未然 肥胖可能是致命的 排在第二位的癌症诱因：肥胖。它会导致释放的胰岛素过高，从而增加罹患癌症的风险，特别是针对肾脏癌、胆囊癌和食道癌。肥胖的妇女因为脂肪组织生成的雌激素水平高，也更容易罹患子宫癌和乳腺癌。

癌症：防患于未然 别做沙发土豆！ 活动少的人更容易患癌。长期研究表明，运动预防肿瘤。身体活动可以降低胰岛素水平，避免发胖。这并不需要高强度的运动，散步或者骑自行车就能起作用。

癌症：防患于未然 莫要贪杯 酒精可以致癌。它会诱发口腔、咽喉系统和食道系统的肿瘤。香烟和酒精的组合尤其危险，会使患癌的风险增加百倍。每天一杯葡萄酒是健康的，它有利于心血管系统。不过不要超过一杯。

癌症：防患于未然 危险的红肉 红肉可能诱发肠癌。尽管具体原因尚且不详，但长期研究表明两者确有联系。其中牛肉尤其危险，猪肉好过牛肉，但也有其风险。这些肉让患癌的几率增加1.5倍。与此相反，吃鱼可以预防癌症。

癌症：防患于未然 木炭烧烤中的风险 明火烤肉会产生多环芳烃等致癌物质。在动物体内，这些化学物质会诱发肿瘤，对人体的影响目前尚无定论。或许不是烧烤这种方式，而是吃肉本身就具有致癌性。

癌症：防患于未然 避免垃圾食品 富含蔬菜、水果和纤维的饮食有助于预防癌症。不过长期研究发现，健康的饮食习惯对于患癌几率的影响与原先预想的要小：它只降低了百分之十的风险。

癌症：防患于未然 太多阳光也不好 太阳光中的紫外线辐射可以影响并改变DNA。其结果是：皮肤癌。虽然防晒霜防止晒伤，但只要皮肤被晒黑，它就已经受到了太多的辐射。

癌症：防患于未然 现代医学中的致癌因素 X射线损害基因组成。不过普通的X射线的辐射相对较低，而用计算机断层扫描（CT）就不同，因此CT应只在特别需要的时候做。不过核磁共振是无害的。另外，人们在坐飞机时受到的辐射同样致癌。

癌症：防患于未然 感染导致癌症 人乳头瘤病毒可能导致宫颈癌；乙型和丙型肝炎病毒也可能引起细胞变种；幽门螺杆菌（如图）寄宿在胃里，可能诱发胃癌。针对很多病原体，人们都可以接种疫苗。

癌症：防患于未然 利大于弊 避孕药虽然会轻微增加患乳腺癌的风险，但它同时降低了患卵巢癌的风险。总的来说，从预防癌症角度出发它们是利大于弊。

癌症：防患于未然 最致命的诱因 尽管我们可以做很多，但仍然无法对癌症免疫，一半的癌症病因都是基因或者年老引起的。特别是头部肿瘤的形成往往不受外界影响。 作者: Brigitte Osterath/万方



柯勒证实，此前100多名肺病专家们的研究错误地计算了吸入多少根香烟相当于吸入多少细微颗粒物。但柯勒也表示，报告中存在一些错误并不意味着报告的核心要求错了。他强调，研究中绝大部分计算仍是正确的。

少数专家的看法

今年1月，德国3800名肺病专家中有112人在发表的报告中签名。当时就有很多专家立刻表示同这份报告的结论保持距离。

德国肺病研究中心就表示，目前"没有可信赖的研究结果可以证明"欧盟有必要修订现有的空气污染指数。

德国一些议员担心为了改善德国空气质量，符合欧盟的标准，一些城市会做出禁止柴油车上路的决定。因此这些议员对柯勒等肺病专家发表的新报告表示欢迎。

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研究报告发表后，德国联邦交通部部长朔伊尔（Andreas Scheuer）致信欧盟委员会要求重新评估现有的空气污染标准。

德国绿党联邦议会党团副主席克里舍（Oliver Krischer）批评朔伊尔不做任何质疑就照搬报告结果。

在研究者们承认报告中存在问题后，德国联邦交通部长说，研究者们"助推"了科学界讨论现有的空气污染标准。

洪沙/王凡（法新社、德新社）