质疑之声不断 澳洲名教力挺爱徒孙杨

（德国之声中文网）国际泳联对在发奖仪式上抵制孙杨的斯科特、霍顿以及孙杨都提出警告，而英国蛙泳名将皮蒂（Adam Peaty）则为斯特克和霍顿抱不平。"我完全支持他们，他们做的是对的，"这位奥运会冠军周四（7月25日）表示。"他们根本不应该遭到警告，我们有言论自由。如果你不想上领奖台，那就不用上。如果你不想拍照，就不用拍。现在你被迫必须这样做。"

正在韩国光州举行的国际泳联世锦赛上，霍顿和斯科特都拒绝与孙杨握手，并且没有登上领奖台参与前三名合影。孙杨则对斯科特大吼："你输了，我赢了"。为此三人均遭到国际泳联警告。

皮蒂强调，运动员的抗议行动和看台上无法忽视的嘘声并不针对某人或国际泳联，而是奋起发声，并且已经得到关注。

在本届世锦赛之前，曾获六次世界冠军的皮蒂就曾对孙杨涉嫌药检违规却仍被允许参赛表示不解。

斯特克也拒绝与孙杨合影

在皮蒂之前，多名现役游泳运动员表示支持霍顿和斯科特的举动，其中包括美国的蛙泳50米和100米世界纪录保持者莉莉·金（Lilly King）和仰泳选手马特·格雷弗斯（Matt Grevers）。

在孙杨饱受同行质疑之时，带教他超过11年的澳大利亚著名教练丹尼斯·科特莱尔（Denis Cotterell）坚信自己徒弟的清白。他在接受《澳大利亚人》采访时强调，批评孙杨的人忽略了3个关键事实：没有任何反兴奋剂法庭曾判定孙杨故意使用违禁药品；国际泳联认为在目前的案件中，孙杨并不负有责任；体育仲裁法庭针对此案的听证会延期（孙杨因此可以参加本届世锦赛）并非孙杨造成。

除了科特莱尔之外，他的另一名徒弟、当年曾和孙杨在澳大利亚一起训练5年，目前已经退役的利文斯（ Matthew Levings）在接受澳洲广播公司（ABC）采访时也表示，科特莱尔不可能让使用兴奋剂的选手在自己手下训练。

利文斯和科特莱尔都表示，孙杨是性情中人，在遭到质疑后做出激动回应符合他的性格特质。两人也都表示，打击兴奋剂是正确的，但国际泳联和反兴奋剂机构的工作有值得改进之处。

作为中国泳界的官方最高代表，中国游泳协会主席周继红（7月24日）对外界非议孙杨表示"不可理解、不能接受"。中国媒体引述周继红称："澳大利亚游泳运动员在不明真相、并且在国际泳联反兴奋剂小组已经做出'孙杨没有违规'裁决的前提下，仅凭猜测和传闻，公开玷污一名优秀运动员的清白，表现出了偏见和不理智。……任何人都应该遵守相关规定，没有权利'当判官'。"