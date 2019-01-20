 质检乌龙？巴西溃坝后德国工程师被捕 | 经济纵横 | DW | 30.01.2019

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经济纵横

质检乌龙？巴西溃坝后德国工程师被捕

巴西的一个铁矿大坝坍塌后, 警方逮捕了德国知名产品安全及质量认证机构—莱茵TÜV集团慕尼黑分公司的两名雇员。据报道, 他们在去年9月底对大坝的牢固性进行质量认证时出具了通过质量检测的认证。

Bildergalerie Brasilien Dammbruch Brumadinho (Getty Images/AFP/M. Pimentel)

堤坝坍塌事故之后的救援现场

（德国之声中文网）警方搜查了德国莱茵TÜV集团南德分公司位于巴西圣保罗的办事处，没收了电脑和文件。据媒体报道,南德TÜV分公司出具的质量检测合格认证是去年12月为大坝发放经营许可证的依据，不过在这份重要的认证文件中也提到了大坝可能存在的风险。据称巴西政府环保机构（Ibama）的一名代表就曾反对颁发该认证。

该公司的代表向德新社记者表示："现在我们可以证实，南德TÜV分公司的两名员工已经在巴西被逮捕。" 他们负责大坝质检的最后审批程序，现在被羁押在米纳斯吉拉斯州"。该公司代表表示，"由于正在进行调查，我们无法提供进一步的信息。我们全力支持调查。"

延伸阅读：巴西矿场壩灾罹难人数攀升至58名

发放紧急援助

此外, 巴西警方还拘留了矿业公司淡水河谷（vale）的三名雇员。该矿业集团表示, 目前公司正在配合与有关部门的调查工作。该公司表示："为了尽快澄清事实，淡水河谷将继续对调查工作给予支持。"公司将向每个受害家庭支付 23, 000 欧元的紧急援助。周一, 该公司在圣保罗证券交易所的市值蒸发165亿 欧元, 超过其股价值的24%。

目前, 调查人员有 3 0天的时间听取被拘留的5名工程师的陈述。据来自检方的消息称，有可能要追究"淡水河谷公司的刑事责任"。

Brasilien, Dammbruch (Getty Images/D. Magno)

消防队员在布鲁马迪尼奥的 corrego do Feijao 矿区搜寻遇难者遗体

上周五, córrego do Feijão 铁矿的大坝坍塌。泥石流冲毁了部分矿场设施和邻近的住宅区，造成严重破坏。

多人失踪

巴西民防部门证实的死亡人数已上升到84人。目前仍有250多人失踪。因此, 死亡人数可能还会上升。消防部门的一位发言人说："遗憾的是，找到幸存者的可能性非常渺茫。"

1976年建造的事故大坝高86米，在坍塌之前就已经停用并计划拆除。对大坝拥有所有权的巴西淡水河谷矿业公司强调，德国莱茵TÜV集团南德分公司去年9月对大坝进行了视察，但是并没有发现大坝存在问题。而1月份再次对大坝进行安全检测时，也没有发现任何缺陷。

李京慧/叶宣 (法新社、德新社、天主教通讯社)

  • Brasilien l Schlammlawine nach Dammbruch (Reuters/Washington Alves)

    TÜV：你所不知道的评估权威

    TÜV验收合格后的溃坝惨剧

    巴西尾矿坝决堤后引发的泥石流掩埋了附近的居民区。而TÜV南德集团刚刚在2018年九月对大坝进行过质量评估。巴西决堤事件发生后，TÜV表示：“根据我们掌握的信息，评估时确实没有发现质量问题。”TÜV两名工程师已经于周二在当地被捕。

  • Bildergalerie Geschichte des TÜV (TÜV Süd)

    TÜV：你所不知道的评估权威

    TÜV曾是质量和安全的代名词

    TÜV的历史可以追溯到1866年一家专门对蒸汽锅炉进行质量检测的技术协会。直到今天，TÜV的章程里仍明文规定，TÜV保持“独立和中立”，按“既定标准检测产品质量和安全性能”。在德国，只有TÜV有权决定一台汽车是否可以上路行驶。TÜV曾经拥有良好的声誉，但今天呢？

  • TÜV Süd (picture-alliance/dpa/O. Spata)

    TÜV：你所不知道的评估权威

    追求利润的企业集团

    原来那个“TÜV”早已不复存在了。独立的TÜV机构早已变成了由众多股份公司和其他类型企业组成的大型集团：TÜV南德集团、TÜV北德集团、TÜV莱因以及TÜV黑森等等。其他还包括Dekra和SGS等公司。既然是公司，赚钱赢利当然就成了天经地义的事情。也正因为如此，有关TÜV不再将质量和安全置于首位的批评声也就越来越多。

  • TÜV Süd kann Türkei-Expansion starten (picture-alliance/dpa/TÜV Süd)

    TÜV：你所不知道的评估权威

    遍布全球的质量评估

    以TÜV南德集团为例，这家曾为巴西大坝提供质量评估服务的企业已经是年产值24亿欧元的股份公司。它在全球50多个国家总共拥有24000名员工。在土耳其，TÜV南德集团是TÜV土耳其公司的股东之一，负责对该国机动车提供技术安全检测。

  • TÜV Rheinland Mexiko Messung Luftverschmutzung

    TÜV：你所不知道的评估权威

    空气质量如何？

    TÜV莱茵集团规模虽然略小于TÜV南德集团，但同样活跃在全球各地。该公司遍布世界各国的大约两万名员工，每年创造19亿欧元的产值。图为该公司一名女工程师正在墨西哥城傍晚的交通高峰期测试空气质量。

  • Brustimplantat PIP (picture-alliance/dpa/B. Bebert)

    TÜV：你所不知道的评估权威

    人体健康岂能视为儿戏？

    1997年和2010年，TÜV莱茵曾两次为法国隆胸植入体企业PIP开具质量证书。但PIP公司却常年使用不合格的硅胶材料制造植入体。这种容易破损的植入体在全球范围内被植入数十万女性的体内。2018年11月，巴黎一家法院裁定TÜV莱茵支付大约三百万欧元的罚金。

  • Brasilien TÜV Süd (Imago/Fotoarena)

    TÜV：你所不知道的评估权威

    信誉决定一切

    客户对质量评估的信任无疑是德国各TÜV的最大资本。以至于德国人形容某件事特别靠谱，往往会用“TÜV验证过”这样的口头禅。TÜV南德集团在巴西的广告用语更是“多一份信任”。现在，巴西有关部门正在调查TÜV对大坝质量做出错误评估的可能原因。

    作者: Insa Wrede


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巴西矿场壩灾罹难人数攀升至58名

巴西政府重启水壩崩塌意外的搜救行动，中途一度因为另一座水壩也出现崩塌危险，中断几个小时。 (28.01.2019)  

TÜV：你所不知道的评估权威

上周巴西一大坝决堤，造成严重伤亡和损失。而吊诡的是，这座大坝刚刚在2018年通过了TÜV南德集团的检测评估。殊不知，TÜV早已不是独立的评估机构，而是一家以赢利为目的的企业。 (30.01.2019)  

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