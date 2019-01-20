质检乌龙？巴西溃坝后德国工程师被捕

（德国之声中文网）警方搜查了德国莱茵TÜV集团南德分公司位于巴西圣保罗的办事处，没收了电脑和文件。据媒体报道,南德TÜV分公司出具的质量检测合格认证是去年12月为大坝发放经营许可证的依据，不过在这份重要的认证文件中也提到了大坝可能存在的风险。据称巴西政府环保机构（Ibama）的一名代表就曾反对颁发该认证。

该公司的代表向德新社记者表示："现在我们可以证实，南德TÜV分公司的两名员工已经在巴西被逮捕。" 他们负责大坝质检的最后审批程序，现在被羁押在米纳斯吉拉斯州"。该公司代表表示，"由于正在进行调查，我们无法提供进一步的信息。我们全力支持调查。"

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发放紧急援助

此外, 巴西警方还拘留了矿业公司淡水河谷（vale）的三名雇员。该矿业集团表示, 目前公司正在配合与有关部门的调查工作。该公司表示："为了尽快澄清事实，淡水河谷将继续对调查工作给予支持。"公司将向每个受害家庭支付 23, 000 欧元的紧急援助。周一, 该公司在圣保罗证券交易所的市值蒸发165亿 欧元, 超过其股价值的24%。

目前, 调查人员有 3 0天的时间听取被拘留的5名工程师的陈述。据来自检方的消息称，有可能要追究"淡水河谷公司的刑事责任"。

消防队员在布鲁马迪尼奥的 corrego do Feijao 矿区搜寻遇难者遗体

上周五, córrego do Feijão 铁矿的大坝坍塌。泥石流冲毁了部分矿场设施和邻近的住宅区，造成严重破坏。

多人失踪

巴西民防部门证实的死亡人数已上升到84人。目前仍有250多人失踪。因此, 死亡人数可能还会上升。消防部门的一位发言人说："遗憾的是，找到幸存者的可能性非常渺茫。"

1976年建造的事故大坝高86米，在坍塌之前就已经停用并计划拆除。对大坝拥有所有权的巴西淡水河谷矿业公司强调，德国莱茵TÜV集团南德分公司去年9月对大坝进行了视察，但是并没有发现大坝存在问题。而1月份再次对大坝进行安全检测时，也没有发现任何缺陷。

李京慧/叶宣 (法新社、德新社、天主教通讯社)