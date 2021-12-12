 货币贬值 物价飞涨 埃尔多安要“保住民众储蓄” | 经济纵横 | DW | 21.12.2021

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经济纵横

货币贬值 物价飞涨 埃尔多安要“保住民众储蓄”

受到物价飞涨困扰的国家不止土耳其一个。但是对于总统埃尔多安来说，土耳其经济的每况愈下则意味着政治上的风险。他宣布出台措施应对通胀。

在土耳其，连面包的价格都在暴涨

在土耳其，连面包的价格都在暴涨

（德国之声中文网）土耳其出台了一揽子货币政策来应对该国货币里拉的急剧贬值。总统埃尔多安宣布，首先要保护民众的储蓄不受汇率波动的影响。此言一出，里拉兑美元和欧元的汇率强劲上扬了大约25%，此前相关汇率才刚刚跌至历史最低点。

守住民众储蓄

埃尔多安在内阁会议之后宣布，未来将会保护民众的存款不受汇率波动的影响。如果汇率造成的损失超出了银行预先承诺的储蓄利息，那么相关的损失将会得到赔偿。“从今日开始，我们的公民再也不需要因为担心汇率波动导致利息流失，而去将里拉兑换成外国货币了。”

埃尔多安：“从今日开始，我们的公民再也不需要因为担心汇率波动导致利息流失，而去将里拉兑换成外国货币了。”

埃尔多安：“从今日开始，我们的公民再也不需要因为担心汇率波动导致利息流失，而去将里拉兑换成外国货币了。”

除此之外，土耳其政府还计划帮助企业抵御汇率波动带来的经济损失。埃尔多安说，土耳其既没有意图，也不需要告别市场经济和现有的汇率机制。

就在他宣布上述政策之前的几个小时里，土耳其金融市场经历了连续第二天的剧烈动荡。美元兑换价格第一次涨到18里拉以上，而欧元兑换价格则突破了20里拉大关。此前美元和欧元的兑换价格分别是13.27里拉和14.97里拉。里拉的贬值使得土耳其股市也深受影响。

持续的压力

造成里拉贬值的原因之一，是土耳其中央银行的信用度急剧下降。从今年夏末开始，土耳其央行一直严格执行降息的货币政策，对一度高达21%的通胀率视而不见。由于里拉的币值一路下跌，物价上涨则愈演愈烈，形成了恶性循环。埃尔多安不断地向央行施加压力，要求继续降低利息。此前，已经有多为央行高层人员因为违背他的货币政策路线而遭到解职。

（德新社、路透社）

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