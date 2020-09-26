账户遭冻结:“大赦国际”停止在印度运作

(德国之声中文网) "大赦国际"位于伦敦的总部周二(9月29日)发表声明说，由于账户遭冻结，该组织不得不在印度解雇其员工、停止各项目。这家人权组织同时也强调，这并非意味着大赦国际今后不再致力于促进印度的人权事业。"我们不会因为印度政府的攻击而沉默。"

大赦国际印度分部近年来多次指责印度当局"系统性地"引导对该组织的攻击及骚扰。大赦国际自述，最早的攻击可以追溯到2018年。该组织认为，这与他们参与调查印度警方在德里宗教骚乱期间的不当行为、以及印度当局在克什米尔地区的镇压行径有关。大赦国际表示，将诉诸法律手段。

2009年，印度政府指控大赦国际违反了不断严格的NGO管理法规，曾一度迫使该人权组织在印度暂停运作；尤其棘手的议题是大赦国际的境外资金来源。2014年，具有民族主义倾向的莫迪(Narenda Modi)政府上台后，印度当局明显加大了对人权组织以及批评人士的压力。

文山/洪沙/(美联社等)