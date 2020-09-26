 账户遭冻结:“大赦国际”停止在印度运作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.09.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

账户遭冻结:“大赦国际”停止在印度运作

印度当局日前冻结了人权组织“大赦国际”在印度的银行账户，导致该组织被迫停止在印度的运作。大赦国际抨击印度政府的“猎巫行径”。

Indien Amnesty International (Aijaz Rahi/AP Photo/picture-alliance)

大赦国际位于印度班加罗尔的办公室 (2019资料图)

(德国之声中文网) "大赦国际"位于伦敦的总部周二(9月29日)发表声明说，由于账户遭冻结，该组织不得不在印度解雇其员工、停止各项目。这家人权组织同时也强调，这并非意味着大赦国际今后不再致力于促进印度的人权事业。"我们不会因为印度政府的攻击而沉默。"

大赦国际印度分部近年来多次指责印度当局"系统性地"引导对该组织的攻击及骚扰。大赦国际自述，最早的攻击可以追溯到2018年。该组织认为，这与他们参与调查印度警方在德里宗教骚乱期间的不当行为、以及印度当局在克什米尔地区的镇压行径有关。大赦国际表示，将诉诸法律手段。

2009年，印度政府指控大赦国际违反了不断严格的NGO管理法规，曾一度迫使该人权组织在印度暂停运作；尤其棘手的议题是大赦国际的境外资金来源。2014年，具有民族主义倾向的莫迪(Narenda Modi)政府上台后，印度当局明显加大了对人权组织以及批评人士的压力。

文山/洪沙/(美联社等)

 

DW.COM

印度：强奸受害者去法庭路上遭纵火袭击身亡

一名印度女孩在前往法庭的路上遭一伙男子袭击和纵火焚烧，不幸身亡。袭击者中，有两名正是被控强奸这名女孩的嫌犯，法院原本计划当天就这起发生在3月份的强奸案开庭审理。  

克什米尔分为两个印度直接管辖区

印度已将克什米尔地区正式划分为由新德里中央政府直接管辖的两个地区。该决定可能再次引起地区骚乱。  

克什米尔危机:中国选哪边站

印度和巴基斯坦在克什米尔争端中都希望赢得中国的支持。双方外长各自访问北京后，谁能得到这个强大邻国的声援? 德国之声专访两位专家分析最新的局势。  

印度计划废除克什米尔自治地位

印度政府准备废除克什米尔地区特殊地位，这一举措可能会令当地陷入混乱动荡局面。  

相关内容

Grenzkonflikt China Indien

中印部队度严冬: 温室种枸杞vs无人机送粮 26.09.2020

中印继续在拉达克（Ladakh）边境地区对峙，随着严冬将至，气温可降至零下40度，大大考验双方的后勤保障能力。

Grenzkonflikt China Indien

中印开战与否的四个关键问题 18.09.2020

中印目前就许多问题各说各话，德国之声专访一位来自中国，一位来自印度的中印关系专家，听听她们如何分析两国最新局势。 一旦开战，谁有赢面?

Indien Kaschmir Soldaten an der Grenze zu China

专访：美国可能支持印度打中国 09.09.2020

中印边境部队对峙3个月以来，日前出现1975年停火协议以来首次鸣枪。中印爆发热战的可能性有多大？美国会扮演什么角色？

广告

媒体看中国

Logo Telefonica (picture-alliance/dpa/L. Mirgeler)

德语媒体：中国业务与人民币债券

贝塔斯曼的一项调查告诉人们，德国企业在中国做生意时，哪些领域平安无事，哪些则面临风险；《商报》的另一篇文章介绍中国发行的人民币债券越来越受到国际投资者的青睐。  