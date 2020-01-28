 败血症：感染后最常见的死亡原因 | 科技环境 | DW | 14.03.2020

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科技环境

败血症：感染后最常见的死亡原因

很多新冠病毒感染患者因为败血症死亡。实际上，它并非“血中毒”，而是免疫系统反应过度。那么，是什么导致了败血症，又有哪些警示信号呢？

Coronavirus - Südkorea (picture-alliance/dpa/XinHua)

（德国之声中文网）败血症（也称脓毒症，英文为Sepsis）是一种致命性器官功能紊乱，即器官功能衰竭，因为机体对某种感染的剧烈抵抗性反应而引起。这一抵抗反应如此强烈，以致机体本身的组织和器官也遭攻击。

败血症被俗称为"血中毒"。不过从专业角度看，感染导致血中毒这种看法是错误的。其实，它是人体的一种过度反应，致多种器官功能衰竭或中毒性循环衰竭，并有可能最终导致当事人死亡。

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2020年1月，权威医学杂志《柳叶刀》发表了有关脓毒败血症及其死亡病例发生频率的迄今最全面的一项研究报告。根据该项研究，全球20%的死亡病例归因于此。

该项研究指出，2017年，全球共发生4890万例败血症病例，死亡人数1100万。这样，实际数字高出预期数字一倍。2015年，仅德国记录在案的脓毒症死亡病例就达7.5万例，比肠癌、乳癌、肺癌和前列腺癌死亡病例总数还多。这一年，在德国医院死亡病人中，有15%死于败血症。

尽管有这么高的频发率，德国国内对败血症的预防和前期诊断的认知却明显低于可资类比的其它工业国家。鉴于这一点，德国脓毒症基金会认为，所有风险病人均应遵循罗伯特-科赫研究所的要求，接种预防流感病毒和肺炎球菌疫苗。

风险群体首先是其免疫系统原就虚弱者，例如新生儿以及有基础病史的老人。

如何会得，如何确认？

败血症可以通过一系列病菌引起：病毒、细菌或寄生虫。导致原因通常是肺炎、伤口感染、尿道感染或者腹部感染。 此外，还有季节性流感病毒，以及其他高传染性的病毒，如冠状病毒、埃博拉和黄热病毒、登革热病毒、猪流感病毒以及禽流感病毒。

除典型的感染证候外，还有一些重要的证候显示可能罹患败血症，例如，心率上升的同时，血压下降、发烧、呼吸急促困难、强烈感觉生病，以及突发的神情恍惚。一旦出现这样的警告性信号，应马上送医。

Künstliches Koma hilft Patienten zu überleben (picture-alliance/dpa)

对败血症重度患者的治疗非常复杂、费用极高

如何治疗？

虽然败血症频繁出现于医院，但仍常常很晚才被确诊。一旦确诊，立刻会被作为紧急病例救治：验血、开出广谱抗菌药、确保足够的血液流通和呼吸。为保险起见，很多败血症患者会被紧急置于人口休克状态。然后借助呼吸机及经由循环疗法、肾置换或血凝疗法尤其对病人的器官提供支持。

此类重症治疗相应复杂、费用高昂。仅在美国，医院用于败血症病人的治疗费用就约达240亿美元。

不过，比费用更重要的是相关资源：因此在当下，现有的重症病床当首先用于那些因感染新冠病毒等而病情危急、因败血症而亟需使用呼吸机的患者。

长期后果

痊愈后，一半以上的败血症患者没有严重后遗症；另一半人则可能在出院大约3个月后重又感染，出现肾衰竭或心血管障碍即心循环疾病。

另外，很多败血症患者会留下严重后遗症，其中包括瘫痪、抑郁或恐慌等长期的功能性、认知性、或心理障碍。

因此，尽可能预防、及早诊断出败血症实乃关键。越早得到确诊，存活和治疗的机会便越大。

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