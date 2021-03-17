美韩2+2联合声明未提中国 首尔不愿选边站

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀周四（3月18日）结束与韩国外长郑义溶和防长徐旭的“2+2”会谈。双方会后发表的一份联合声明称，两国都致力于反对损害和削弱基于规则的国际秩序的所有行为。

布林肯和奥斯汀在周三的会谈中都强调，中国和朝鲜带来前所未有的挑战，因此美韩同盟比以往任何时候都更重要。但会后双方声明中只提到朝鲜，而没有直接提到中国。

双方在联合声明中表示，朝鲜核问题等是韩美同盟中需要优先解决的问题。声明说，“由于地区安全环境正遇到越来越大的挑战，韩美同盟的共同价值强化了两国致力于反对损害和削弱基于规则的国际秩序的所有行为。”

声明中，韩国和美国重申双方决心为打造一个自由与开放的印太地区而继续努力。

首尔：美中不可二选一

与此不同的是，此前美日外长和防长在东京的“2+2”会谈后发表的联合声明中，列举了中国违反国际秩序、破坏地区稳定和胁迫他国的各类行为，包括北京在南中国海、东中国海和台湾海峡的行为以及在香港和新疆对人权的侵犯。声明明确美日两国将致力于反对中国上述行为。

美日联合声明有关中国的表述招致了北京的强烈不满。中国外交部表示已经就此分别向美国和日本提出严正交涉。

有分析认为，美韩联合声明在对华问题上没有表达明确态度，是为了避免刺激中国。因为与日本相比，韩国在经济上更依赖中国。

韩国外交通商部长官郑义溶18日在韩美 “2+2”会谈后接受韩联社采访表示，中美两国对韩国来说都很重要，美国是韩国唯一同盟国，中国是最大贸易伙伴。韩方应基于韩美同盟关系继续推动韩中关系协调发展，并积极支持美中两国的沟通与合作。

郑义溶表示，美方已经表明愿意在一些需要合作的事务上与中国合作的立场，因此韩方认为中美之间有很多合作空间，如抗击疫情和应对气候变暖等。郑义溶表示，让韩国在中美之间选择任何一方根本不可能，也不可取。需要明确的是，中美两国从未要求韩方选边站队。

美日韩步调不一

郑义溶还强调韩美日三边合作的重要性，并称韩日合作对实现韩半岛乃至东北亚稳定与和平尤为重要。

在美日“2+2”会谈结束后，日本共同社分析指出，由于日韩间对立根深蒂固，三国步调并不一致，这不利于共同对加大对中国的压力。

中国对上述状况很清楚，并把韩国作为争取的对象，力图分离美国的盟友。对致力于改善韩朝关系的文在寅政府而言，与朝鲜关系密切的中国的协助不可或缺。而中国国家主席习近平强调非常重视发展与韩国的关系。

报道称，新冠疫情开始后，中韩之间仍继续推进商务相关人士往来，两国在经济方面密切合作。习近平还表示有意访问韩国。北京的韩国外交消息人士指出“韩中关系很稳定”。

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