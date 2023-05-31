 财新PMI上升 中国经济复苏出现不一致信号 | 经济纵横 | DW | 01.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

财新PMI上升 中国经济复苏出现不一致信号

中国官方公布的制造业PMI显示工业生产继续萎缩。不过，经济杂志财新公布的PMI则显示工业生产处于扩张状态。但即便是财新的调查也显示，就业以及企业信心仍处于低位。

China Fabrik Wirtschaft Symbolbild

（德国之声中文网）中国经济期刊《财新》周四(6月1日)公布了其制造业采购经理指数PMI为50.9，在荣枯线50以上，意味着属于扩张区间。此前，经济师预计的平均值为与4月持平，即49.5。

德新社报道说，财新的PMI反映的更多是中小私营企业的氛围。此前一天，中国官方公布的制造业PMI低于50，意味着经济活动处于收缩区间。官方的PMI更多反映大型和国有企业情况。官方服务业PMI尽管在扩张区间，但也有所下滑。

不过，财新报道说，制造业供需改善并未传递到就业端，5月就业情况进一步恶化就业指数降至2020年3月来最低

此外，财新调查的制造业对未来12个月的信心指数降至七个月以来的低点。这主要出于对全球经济前景的忧虑。

中国的经济走势出现不一致的信号。特别是工业在新冠封控措施结束后仅出现有限的恢复。房地产市场仍然有诸多问题。不少德国企业、特别是在化工行业，也感受到市场不景气的压力。

据路透社报道，中国和日本的PMI上月出现增长，显示工厂生产有所恢复。韩国、越南和台湾则继续PMI下降。印度的工厂生产出现2020年10月以来最快的增长。

（德新社、路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

TOPSHOT - A worker uses a torch to cut steel pipes near the coal-powered Datang International Zhangjiakou Power Station at Zhangjiakou, one of the host cities for the 2022 Winter Olympics, in China's northern Hebei province on November 12, 2021. (Photo by GREG BAKER / AFP) (Photo by GREG BAKER/AFP via Getty Images)

5月中国官方PMI不如预期 工业尤其堪忧 31.05.2023

中国经济恢复速度放缓。预示经济走势的采购经理指数PMI5月不如预期。工业领域继续收缩，服务业扩张放慢。

The photo taken on August 26, 2022 shows young people attending a job fair in Beijing. (Photo by Jade Gao / AFP) (Photo by JADE GAO/AFP via Getty Images)

青年失业率创记录 中国"后新冠"复苏难 16.05.2023

4月，中国工业生产和消费的增长速度低于预期，令人对中国经济的复苏力度有所忧虑。

11.01.2023 A woman and a child walk past workers sorting toys at a shopping mall in Beijing, China January 11, 2023. REUTERS/Tingshu Wang

4月通胀继续放缓 中国经济复苏堪忧 12.05.2023

最新数据显示，中国上个月的居民消费通胀率创下了两年多来的新低。有关数据进一步加剧了经济界对中国通货紧缩的担忧。而此前公布的外贸数据也显露出中国疫后的经济复苏乏力。

广告
東西方對待AI的態度存在差異，圖為ChatGPT示意圖

AI威脅堪比核戰？東西方態度不同

ChatGPT問世以來，人工智慧（AI）成為關注焦點，但一批全球頂尖科學家和企業領袖，近日卻要求正視人類文明可能毀滅的風險，其中包含ChatGPT母公司的執行長。他們的擔憂為何？東、西方對待AI發展的態度又有何不同？
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。