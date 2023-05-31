财新PMI上升 中国经济复苏出现不一致信号

（德国之声中文网）中国经济期刊《财新》周四(6月1日)公布了其制造业采购经理指数PMI为50.9，在荣枯线50以上，意味着属于扩张区间。此前，经济师预计的平均值为与4月持平，即49.5。

德新社报道说，财新的PMI反映的更多是中小私营企业的氛围。此前一天，中国官方公布的制造业PMI低于50，意味着经济活动处于收缩区间。官方的PMI更多反映大型和国有企业情况。官方服务业PMI尽管在扩张区间，但也有所下滑。

不过，财新报道说，制造业供需改善并未传递到就业端，5月就业情况进一步恶化，就业指数降至2020年3月来最低。

此外，财新调查的制造业对未来12个月的信心指数降至七个月以来的低点。这主要出于对全球经济前景的忧虑。

中国的经济走势出现不一致的信号。特别是工业在新冠封控措施结束后仅出现有限的恢复。房地产市场仍然有诸多问题。不少德国企业、特别是在化工行业，也感受到市场不景气的压力。

据路透社报道，中国和日本的PMI上月出现增长，显示工厂生产有所恢复。韩国、越南和台湾则继续PMI下降。印度的工厂生产出现2020年10月以来最快的增长。

（德新社、路透社）

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