 财新网被中国最新版信息稿源“白名单”除名 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.10.2021

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财新网被中国最新版信息稿源“白名单”除名

中国国家网信办公布最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》。从即日起，互联网新闻信息服务提供者转载新闻信息时必须依据最新版名单执行。被看作是中国最具独立性财经类媒体之一的财新网并未被纳入这份名单。

China Peking Media Caixin

（德国之声中文网）10月20日中国国家网信办公布了最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》，名单涵盖共1358家稿源单位，并首次将公众账号和应用程序纳入。

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中国在2021年版市场准入负面清单中，拟限制非公有资本从事新闻业务。中国学者认为，类似规定早已存在，此次是政策的一次重申，也是向商业媒体“划红线”，指明“不可为”的领域。

马云在「失言风波」后转趋低调，但他的一举一动仍引起各界关注，现在传出人在香港与商业伙伴见面，他在打什么算盘?

她曾被列为“中国最具影响力的专栏作家”，也被称过“中国最危险的女人”。有人说，由于政治原因，她的职业生涯到头了。她自己则不同意这种说法。她就是财新传媒掌舵人胡舒立。

中共中央宣传部最近在北京召开电话会议，将进一步打击「新闻敲诈」和「假新闻」，这预计会对中国的社交媒体平台带来更大的压力。

新华社报道称，与2016版稿源单位名单相比，新版名单数量大幅扩容，总量是此前的近4倍。同时，新收录一批理论网站和媒体、专业财经类网站等等。

但是被看作是中国最具独立性财经类媒体之一的财新网并未被纳入这份名单。财新曾被列在2016年版的名单中。

财新传媒（Caixin Media）是中国一家提供财经新闻及资讯服务的民营全媒体集团，由前《财经》杂志总编辑胡舒立发起创建，下设《财新周刊》、《中国改革》和财新网。

另外经济观察网也被排除在最新版名单之外。

中国国家网信办称，此次名单更新移除了2016版稿源单位名单中“不再符合条件、日常表现不佳、缺乏影响力”的单位，维护名单的严肃性、公信力。

美联社指出，这是中共加强对信息传播管控的又一步骤。

财新网被移除出“白名单”，这意味着未来读者只能通过财新网页或者手机应用程序获取财新网刊登的新闻内容，而无法在其他综合性新闻网站获取来自财新的报道。

美联社报道称，财新网以大胆敢言而著称，敢于突破中国新闻审查机构对政治敏感话题施加的限制。该媒体尤其以发表对腐败和其他问题的调查性报道而闻名。

财新传媒（Caixin Media）是中国一家提供财经新闻及资讯服务的民营全媒体集团，由前《财经》杂志总编辑胡舒立发起创建。

财新传媒（Caixin Media）是中国一家提供财经新闻及资讯服务的民营全媒体集团，由前《财经》杂志总编辑胡舒立发起创建。

北京外国语大学国际新闻与传播学院教授展江在接受香港《明报》采访时说，财新被剔除稿源名单的原因不得而知，但因超范围转载可被处罚，被剔出“白名单”势必对其发展造成影响。

彭博社也分析指出，北京当局此举将削弱财新网的影响力。

中国国家网信办新闻发言人表示，从最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》公布当日起，互联网新闻信息服务提供者转载新闻信息时，必须依据最新版名单执行，“对超范围转载的，将依法依规予以处罚”。……推动稿源单位强化责任意识、把关意识，提升内容质量和运行安全，“确保网上始终正能量充沛、主旋律高昂”。

（综合报道）

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