 《财新》女记者被“精准抓嫖” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.11.2018

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时政风云

《财新》女记者被“精准抓嫖”

一名中国女记者在调查化学品泄露事故过程中，遭到当地警方的骚扰。女记者遭遇见诸报端后，社交媒体一片谴责声。舆论压力之下，当地警方已经公开道歉。

Verhandlung Bo Xilai Gericht Polizist 25. August 2013 (Getty Images)

财新记者抱怨警察滥用公权力

（德国之声中文网）11月18日，中国《财新》杂志发表了女记者周辰题为《泉州酒店惊魂记》的文章。这位专事环境问题报道的记者写道："11月4日，福建泉州市泉港区发生一起化学品碳九泄漏事故，我很快赶到现场采访。"但随后的几天里，这名女记者一直受到当地官员的特殊"关照"，包括跟踪、阻止拍照以及要求聊聊等等。"然而前面发生的只是序曲，没想到电视里酒店抓嫖的一幕会降临到我这个女记者头上。"

周辰称，11月11日，就在她计划离开福建的前一天晚间，四名警察突然闯入她下榻的酒店房间。这名女记者写道："警察离开后，我好半天惊魂未定，他们怎么就能直接闯入守法公民登记入住的酒店房间。"

周辰描述自身遭遇的这篇文章一发表，就在社交媒体引发强烈反响。舆论压力之下，文章发表两天之后，泉州公安局高调发布道歉声明。 声明中称："经核查，周辰同志反映的情况基本属实。泉港区公安执法相关人员存在工作方法简单、执法不当的行为，造成了不良社会影响。对此，我们诚挚表示歉意！"并称涉事警察已经被"停职检查"。

China Menschenrechte Peking Polizisten unterdrücken Rufe nach Jasmin-Protesten (picture-alliance/dpa)

"记者被'陪同'似乎成了新闻现场里的新常态。"

但是官方截至目前的处理方式，显然并没有起到"息事宁人"的效果。一名曾姓博主在其题为"女记者被'精准抓嫖'，警察又当了背锅侠?"的博文中写道，这些警察"与远在北京的记者往日无冤，近日无仇，为什么会横空来搞这么一档子事情，确实让人费思量，这事还需要有更进一步的解释。帮人背锅固然是基层工作单位和工作人员的义务，但老是这么背法，也不科学。"

迄今为止，外国驻华记者在采访过程中遭到警察骚扰的事件时有耳闻，但中国记者公开抱怨公权力干预新闻报道的情况却并不多见。周辰遭警察骚扰的报道发表后，又有一些中国记者跟进吐槽。同为财新同事的女记者梁莹菲在一篇文章中写道："记者被'陪同'似乎成了新闻现场里的新常态。"

根据"记者无疆界"组织今年四月发布的全球新闻自由排行榜，在总计180个国家中，中国的新闻自由度持续排在第176名，位列倒数第五。总部设在巴黎的"记者无疆界"组织称，习近平治下的中国正越来越趋近于当代版本的极权主义，中国大规模使用新科技让审查和监控达到前所未有的水平。外国记者越来越难在中国开展工作。普通公民仅仅因为在社交媒体平台通过私信分享内容都可能入狱。

 

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