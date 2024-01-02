财新发布12月制造业PMI 高于官方数据

（德国之声中文网）中国工业企业的状况去年年底出人意料地好转。根据《财新》本周二1月2日发布了2023年12月财新中国制造业采购经理指数（PMI）为50.8，高于上月0.1个百分点。这个数字也高于12月31日中国国家统计局发布的官方数据。统计局公布的2023年12月制造业PMI下降至49.0.

财新网指出，中国制造业供需持续扩张，2023年12月的制造业数据升至四个月来新高。财新智库高级经济学家王喆表示，2023年12月制造业景气度继续改善，但当前内外部需求仍然不足，经济回升向好基础仍需巩固，尤其是居民和企业预期偏弱，就业市场承压。

德新社指出，《财新》发布的PMI指数主要关注规模较小的私营企业。中国统计局发布的指数是49.0，这个数字更多地反映了中国大型和国有企业的状况。统计局发布的49.0低于50的枯荣线，连续3个月处于收缩区间，创近6个月新低。中国国家统计局称，12月制造业PMI下降受部分基础原材料行业生产淡季等因素影响。

数月以来，北京一直在努力通过多种措施提振经济。比如刺激陷入困境的楼市。房地产是中国经济的一个重要增长引擎。

危机重重的中国房地产业 恒大债务重组计划告吹 恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

危机重重的中国房地产业 房企接连爆雷 2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

危机重重的中国房地产业 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

危机重重的中国房地产业 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

危机重重的中国房地产业 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

危机重重的中国房地产业 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



（德新社等，财新网等）

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