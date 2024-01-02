 财新发布12月制造业PMI 高于官方数据 | 经济纵横 | DW | 02.01.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

财新发布12月制造业PMI 高于官方数据

《财新》公布了去年12月中国制造业采购经理指数PMI为50.8，高于几天前中国统计局公布的PMI指数49.0。德新社指出，《财新》的指数主要反应规模较小私营企业的状况，而官方发布的数据则更多地反映了大型和国有企业的情况。

德新社指出，《财新》发布的PMI指数主要关注规模较小的私营企业

德新社指出，《财新》发布的PMI指数主要关注规模较小的私营企业

（德国之声中文网）中国工业企业的状况去年年底出人意料地好转。根据《财新》本周二1月2日发布了2023年12月财新中国制造业采购经理指数（PMI）为50.8，高于上月0.1个百分点。这个数字也高于12月31日中国国家统计局发布的官方数据。统计局公布的2023年12月制造业PMI下降至49.0. 

财新网指出，中国制造业供需持续扩张，2023年12月的制造业数据升至四个月来新高。财新智库高级经济学家王喆表示，2023年12月制造业景气度继续改善，但当前内外部需求仍然不足，经济回升向好基础仍需巩固，尤其是居民和企业预期偏弱，就业市场承压。

德新社指出，《财新》发布的PMI指数主要关注规模较小的私营企业。中国统计局发布的指数是49.0，这个数字更多地反映了中国大型和国有企业的状况。统计局发布的49.0低于50的枯荣线，连续3个月处于收缩区间，创近6个月新低。中国国家统计局称，12月制造业PMI下降受部分基础原材料行业生产淡季等因素影响。

数月以来，北京一直在努力通过多种措施提振经济。比如刺激陷入困境的楼市。房地产是中国经济的一个重要增长引擎。

  • China Evergrande Group

    危机重重的中国房地产业

    恒大债务重组计划告吹

    恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

  • China Peking | Logo von Immobilienfirma Country Garden

    危机重重的中国房地产业

    房企接连爆雷

    2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

  • China Peking | Proteste vor Zhongrong International Trust

    危机重重的中国房地产业

    金融信托巨头陷入财务危机

    2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

  • Chinesische Zentralbank Hauptsitz Peking 2014

    危机重重的中国房地产业

    放松限购刺激房市效果不彰

    中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

  • China Krise am Immobilienmarkt | Unfertige Neubauten

    危机重重的中国房地产业

    空置房屋“14亿人住不完”

    据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

  • China Hausbauer in Nantong

    危机重重的中国房地产业

    数百万套房屋未售出

    资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。


 

（德新社等，财新网等）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关音频视频

印尼能取代中国成为德国最大贸易伙伴吗？

相关内容

08.08.2023+++ JIUJIANG, CHINA - An employee works on the production line of LED strip lights at Jingyuxin Lighting Technology Co., Ltd. on August 8, 2023 in Jiujiang, Jiangxi Province of China. PUBLICATIONxNOTxINxCHN Copyright: xVCGx 111448727535

内外需走弱 中国12月制造业PMI创6个月新低 31.12.2023

中国国家统计局12月31日发布的数据显示，12月制造业采购经理指数为49.0%，连续3个月处于收缩区间，创近6个月新低。

YANTAI, CHINA - MAY 6, 2023 - A passer-by passes a NIO auto store in Yantai, East China's Shandong province, May 6, 2023. According to the data released by China Association of Automobile Manufacturers, from January to March of 2023, the production and sales of new energy vehicles in China reached 1.65 million and 1.586 million, respectively, with year-on-year growth of 27.7% and 26.2%, accounting for 26.1% of the market share.

德语媒体：中国车企面临残酷的淘汰 29.12.2023

在中国制造的汽车大举进军欧洲市场之际，《经济周刊》关注了中国车企在国内面对的激烈竞争。《明镜在线》在新年展望中，预测中国经济可能好景不再。

TOPSHOT - People walk past a poster featuring Chinese President Xi Jinping with a slogan reading Chinese Dream, People's Dream beside a road in Beijing on October 16, 2017. As Chinese leader Xi Jinping prepares to embark on a second five-year term this week, the impulsive leaders of North Korea and the United States could spoil his party. / AFP PHOTO / GREG BAKER (Photo credit should read GREG BAKER/AFP via Getty Images)

德语媒体：习近平故意拖慢中国经济？ 26.12.2023

中国经济为什么疲软？《法兰克福汇报》认为，不排除习近平是有意为之，因为他认定中国经济界应该为对抗美国的战略目标而服务。《新苏黎世报》则指出，如果习近平愿意回归实用主义路线，基本盘优于西方国家的中国经济仍然有望恢复快速增长。

日本的救災人員正在石川縣一棟倒塌的房屋搜尋。

日本地震即時：死亡人數持續上升 核電廠輻射水外溢

日本石川縣1日發生里氏7.6級的地震，目前陸續有災情傳出。據統計，目前至少已有48人死亡。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。