财新制造业指数回升 创10年来景气新高

（德国之声中文网）据财新网报道， 11月2日公布的10月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得53.6，较9月回升0.6个百分点。但这一数值同中国国家统计局制造业PMI并不一致。国家统计局公布的10月制造业PMI录得51.4，较9月微降0.1个百分点。但调查样本普遍反映市况继续从年初的疫情中复苏。另外，企业信心指数大幅升至2014年9月以来最高。按照财新网的报道，近三分之一的企业家认为未来一年企业经营状况会进一步改善，受访者对疫情防控的效果和经济恢复的持续充满信心。

制造业采购经理人指数（PMI）如果高于50，意味着工业处于扩张趋势；反之则反映出紧缩的趋势。中国国家统计局的数据更多反映的是大型企业特别是国有企业的发展趋势，而财新的数据更多反映的是中小企业的行业气氛。

去年12月，中国武汉城内最先发现新冠肺炎病例。数月来中国通过严格的隔离、大规模检测、追踪密切接触者以及出行限制等措施控制住了疫情。目前，中国境内只有零星的疫情小规模爆发的情况出现。最新一例是新疆喀什出现的新冠疫情。在这一前提下，中国国内的日常生活和生产得以恢复正常。

财新智库高级经济学家王喆在接受财新网采访时表示，“随着（中国）国内疫情形势趋稳，经济修复依然是目前宏观经济的主线，经济恢复还将持续数月是大概率事件。但与此同时，外部环境仍有诸多不确定因素，海外疫情的反复对出口仍有抑制，就业的完全恢复也有赖于更强、更持久信心度的建立。后疫情时期货币和财政政策的常态化还需谨慎。”

亚洲股市受强劲中国数据提振反弹

路透社报道称，中国的强劲数据显示制造业活动以10年来最快的速度扩张，推动亚洲股市周一脱离一个月低点。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.5%，至573.04点。 除新西兰外的所有主要股指周一均上涨。

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路透社引述Perpetual分析师报告的内容指出， “市场眼光望向第4季度与2021年初，由于欧洲实施更严格的封锁措施，其增长前景看起来笼罩阴云”。欧洲增长率下降1%后续将使得全球GDP在随后12个月下滑0.5%。分析师们认为， “目前的关键问题在于需要封锁多久才能让疫情受控”。

洪沙/苗子 (路透社,德新社)

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