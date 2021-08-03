财新中国7月服务业PMI大幅反弹 但风险隐现

（德国之声中文网）7月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）为54.9，较6月的50.3大幅上升4.6个百分点。财新网在报道中称，这“显示暑期来临及珠三角疫情结束后服务业快速反弹”。路透社在报道中指出，这一民间调查更关注沿海地区的小型企业，与上周六的官方调查结果形成对比。

中国国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布7月份中国采购经理指数显示，PMI三大指数均有所回落：7月份，中国制造业采购经理指数为50.4%，比上月回落0.5个百分点；非制造业商务活动指数为53.3%，比上月回落0.2个百分点，其中服务业商务活动指数为52.5%，比上月上升0.2个百分点；综合PMI产出指数为52.4%，比上月回落0.5个百分点。

与制造业相比，中国的服务业从疫情中恢复的速度较慢，但近几个月来消费的逐步改善对其有所帮助。不过，新冠疫情抬头正在威胁中国经济的复苏。财新网报道引用财新智库高级经济学家王喆表示，“7月制造业和服务业继续维持扩张，供需总体向好，就业市场稳定”，不过，他也指出，“7月底局部地区疫情料将对8月PMI产生负面影响。目前国民经济恢复基础并不稳固，经济下行压力依然较大，企业家信心亦需呵护。”

南京等地再次展开大规模核酸检测

各地疫情反弹令旅游业受到打击

自南京于7月20日确认首个感染德尔塔变种的病例以来，包括北京在内的30多个城市都发现了新增确诊病例。旅游业现已受到打击，因为各地政府都鼓励及要求人们勿外出旅游以避免感染。这对期待夏季旅游需求高峰的行业来说是一个打击。

财新公布的7月服务业调查数据还显示，“受7月制造业新订单一年多来首次收缩的拖累”，制造业和服务业两大行业综合的新订单总量虽持续增长，但增速偏低，“7月服务业新出口订单增长基本陷入停滞，显示受疫情影响外需相对疲弱。”

此前公布的7月财新中国制造业PMI下降1个百分点至50.3，为2020年5月以来最低。由此，7月财新中国综合PMI录得53.1，较6月回升2.5个百分点。

财新新公布调查还显示，7月服务业投入价格指数和销售价格指数再次大幅上升，通胀压力再起。“受访企业普遍表示，近期用工成本、燃料费用和原料价格皆有上扬。投入品成本上涨的压力传导至销售端，7月销售价格指数同样攀升，未能延续6月的下降态势。”

（路透社、财新网）

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