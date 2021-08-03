财新中国7月服务业PMI大幅反弹 但风险隐现

8月4日公布的7月财新中国服务业PMI显示，中国的服务业7月加速增长。不过，路透社指出，新冠德尔塔变种新近在中国各地的蔓延已开始威胁这个全球第二大经济体的复苏。
（德国之声中文网）7月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）为54.9，较6月的50.3大幅上升4.6个百分点。财新网在报道中称，这“显示暑期来临及珠三角疫情结束后服务业快速反弹”。路透社在报道中指出，这一民间调查更关注沿海地区的小型企业，与上周六的官方调查结果形成对比。
中国国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布7月份中国采购经理指数显示，PMI三大指数均有所回落：7月份，中国制造业采购经理指数为50.4%，比上月回落0.5个百分点；非制造业商务活动指数为53.3%，比上月回落0.2个百分点，其中服务业商务活动指数为52.5%，比上月上升0.2个百分点；综合PMI产出指数为52.4%，比上月回落0.5个百分点。
与制造业相比，中国的服务业从疫情中恢复的速度较慢，但近几个月来消费的逐步改善对其有所帮助。不过，新冠疫情抬头正在威胁中国经济的复苏。财新网报道引用财新智库高级经济学家王喆表示，“7月制造业和服务业继续维持扩张，供需总体向好，就业市场稳定”，不过，他也指出，“7月底局部地区疫情料将对8月PMI产生负面影响。目前国民经济恢复基础并不稳固，经济下行压力依然较大，企业家信心亦需呵护。”
自南京于7月20日确认首个感染德尔塔变种的病例以来，包括北京在内的30多个城市都发现了新增确诊病例。旅游业现已受到打击，因为各地政府都鼓励及要求人们勿外出旅游以避免感染。这对期待夏季旅游需求高峰的行业来说是一个打击。
财新公布的7月服务业调查数据还显示，“受7月制造业新订单一年多来首次收缩的拖累”，制造业和服务业两大行业综合的新订单总量虽持续增长，但增速偏低，“7月服务业新出口订单增长基本陷入停滞，显示受疫情影响外需相对疲弱。”
此前公布的7月财新中国制造业PMI下降1个百分点至50.3，为2020年5月以来最低。由此，7月财新中国综合PMI录得53.1，较6月回升2.5个百分点。
财新新公布调查还显示，7月服务业投入价格指数和销售价格指数再次大幅上升，通胀压力再起。“受访企业普遍表示，近期用工成本、燃料费用和原料价格皆有上扬。投入品成本上涨的压力传导至销售端，7月销售价格指数同样攀升，未能延续6月的下降态势。”
（路透社、财新网）
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