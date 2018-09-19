财政入不敷出 巴基斯坦总理访华寻求援助

（德国之声中文网）中国总理李克强周六会见了来访的巴基斯坦总理伊姆兰·汗（Imran Khan），表示中国将"坚定推进"中巴经济走廊建设。深陷财政危机的巴基斯坦目前继续来自中国的援助和投资。
由于伊斯兰堡政府面临债务危机，人们担心，这一困境可能导致北京从中巴经济走廊（CPEC）项目中撤资。该经济走廊项目旨在促进从中国西部新疆地区到阿拉伯海地区的能源和交通联系，也是"一带一路"框架下的一个重要战略布局。
在巴基斯坦，与"一带一路"相关的项目受到了激烈的批评，有些人指出中国的"慷慨解囊"可能反而会加剧伊斯兰堡的财政困境。
不过在周六的会晤中，两国都淡化了这些争议，并且强调中巴经济走廊是促进伊斯兰堡走出困境的关键。伊姆兰·汗在会见中还邀请李克强访巴，以亲眼见证该项目给巴基斯坦带来的巨大变化。
他还表示，中巴经济走廊给巴基斯坦带来了发展进步的机会，能够吸引更多投资，有助于该国提高人民生活水平，提高经济增长率。李克强也盛赞中巴之间"全天候"的伙伴关系，并强调巴基斯坦在中国对外政策中的优先地位。
在此之前，中国国家主席习近平已经在周五会见了伊姆兰·汗，这位巴基斯坦总理在会谈中坦言本国经济目前处于"低谷"。自从今年8月上任总理一职以来，这位昔日的板球明星就在国际"友邦"中寻求贷款救助，比如上个月沙特就刚刚同意向巴基斯坦提供60亿美元的融资。
李克强设仪仗队欢迎巴基斯坦总理
这位巴基斯坦总理还将参加即将在上海举行的首届中国国际进口博览会。他在接受中国媒体采访时说："如果有一种(国家)关系让每一个巴基斯坦人想到，在任何需要帮助的时候，只能依靠一个国家的话，那一定是中国。中巴两国之间有特殊友谊，巴基斯坦人始终把中国朋友当做可依靠的朋友。"
伊斯兰堡政府同时还开始与国际货币基金组织（IMF）就可能的救助方案进行磋商。自从上世纪八十年代末以来，巴基斯坦已经多次向IMF求助，最近一次是2013年，当时该国政府也是因为财政收支危机而获得了66亿美元的救助贷款。
雨涵/文山（法新社、美联社、央视网）
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从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人
在牛津学政治和经济
伊姆兰·汗1952年生于巴基斯坦第二大城市拉合尔。家境不错，父亲是一名工程师。他有4个姐妹，先在家乡、后在英国接受精英教育。在英国，伊姆兰·汗爱上了板球。1972年他在牛津大学注册学习政治学和经济学，兼任牛津大学板球队队长。
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从板球明星到政府总理：伊姆兰·汗其人
板球队的蓝眼睛男孩
在英国期间，伊姆兰·汗一直都在进行着板球训练，1976年回到巴基斯坦后，立即成为国家板球队的一员，后来升为国家队队长。作为板球运动员，伊姆兰·汗是公认的全世界最好的全能型队员之一。
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为巴基斯坦抱回世界杯
1992年板球世界杯在澳大利亚的墨尔本市举行，伊姆兰·汗率领巴基斯坦国家板球队击败所有对手，捧回了世界杯。在决赛时，伊姆兰·汗战胜的恰恰是英国队。此后，伊姆兰·汗成了当地家喻户晓的英雄。
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从花花公子到迎娶新娘
伊姆兰·汗的大学生涯过得无拘无束，是伦敦市夜生活十分活跃的身影。1995年，42岁的他终于迎娶了21岁的戈尔德施密茨。9年的婚姻为当地以及英国小报贡献了无数花边与绯闻。虽然他们二人于2004年分道扬镳，但戈尔德施密茨一直是伊姆兰·汗政治上坚定的支持者。
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伊姆兰·汗开始从政
1994年从板球界退役后，伊姆兰·汗先“休息”了一段时间。仅仅两年后，他就开始进入政界，创建了巴基斯坦正义运动党（PTI）。不过，在板球界的成就无法迅速移植到政坛，1997年的大选中，他的正义运动党甚至没有拿到一个议席。
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积极从政
但伊姆兰·汗没有屈服，过去20年间，他积极投身政治。1999年，支持穆沙拉夫的军事政变，2007年却又倒戈反对穆沙拉夫连任巴基斯坦总统。后来，伊姆兰·汗受到软禁，还坐过几天牢。但他的支持者人数在不断上升。2013年巴基斯坦的总统选举中，伊姆兰·汗成了最富有挑战力的候选人之一。
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2013: 正义运动党异军突起
伊姆兰·汗的正义运动党在2013年的大选中获得长足进步，在议会拿下30个议席，成为穆斯林联盟之后的第二大政党。该党在旁遮普省和信德省都成为最大的反对党，而最大的胜利则是在开伯尔-普赫图赫瓦省成为最大党。
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“塔利班·汗”
伊姆兰·汗对当地的恐怖组织态度偏于温和，甚至暧昧，因此常被称为“塔利班·汗”。他认为，若想与邻国阿富汗的塔利班达成和平协议，唯一的途径是通过谈判。伊姆兰·汗尤其反对美国在巴基斯坦使用无人机，并宣布巴基斯坦将撤出在中东冲突中与美国的合作。
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再结两次婚
2004年与戈尔德施密茨离婚后，伊姆兰·汗又结了两次婚。2015年他宣布同英巴记者Reham Khanm结百年之好，但该婚姻仅维持了10个月。2018年2月伊姆兰·汗第三次举行婚礼，新娘名叫Bushra Manika（图中蒙头者）。他说，新娘是他精神上的指路人。
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2018年：震荡政坛
2018年的大选中，伊姆兰·汗领导的正义运动党是最具竞争力的党派之一。在一个民粹主义平台上，伊姆兰·汗呼吁同巴基斯坦腐败的政治传统决裂。他计划效仿中国开启一个降低贫困率的政策，建立“伊斯兰福利国家”，其中包括创造1000万个就业岗位，为穷人修建500万套住宅。
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巴基斯坦新总理
2018年7月26日，伊姆兰·汗完成了板球明星到政治领导者的转变过程。他领导的正义运动党有望获得议会全部272个议席中的近120个。在投票之后的一次电视讲话中，伊姆兰·汗说，“22年前，我开始了这场斗争，今天，我得到实现国家梦想的机会！”“我们领导的巴基斯坦将以全新的面貌屹立于世。”