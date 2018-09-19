财政入不敷出 巴基斯坦总理访华寻求援助

（德国之声中文网）中国总理李克强周六会见了来访的巴基斯坦总理伊姆兰·汗（Imran Khan），表示中国将"坚定推进"中巴经济走廊建设。深陷财政危机的巴基斯坦目前继续来自中国的援助和投资。

由于伊斯兰堡政府面临债务危机，人们担心，这一困境可能导致北京从中巴经济走廊（CPEC）项目中撤资。该经济走廊项目旨在促进从中国西部新疆地区到阿拉伯海地区的能源和交通联系，也是"一带一路"框架下的一个重要战略布局。

在巴基斯坦，与"一带一路"相关的项目受到了激烈的批评，有些人指出中国的"慷慨解囊"可能反而会加剧伊斯兰堡的财政困境。

不过在周六的会晤中，两国都淡化了这些争议，并且强调中巴经济走廊是促进伊斯兰堡走出困境的关键。伊姆兰·汗在会见中还邀请李克强访巴，以亲眼见证该项目给巴基斯坦带来的巨大变化。

他还表示，中巴经济走廊给巴基斯坦带来了发展进步的机会，能够吸引更多投资，有助于该国提高人民生活水平，提高经济增长率。李克强也盛赞中巴之间"全天候"的伙伴关系，并强调巴基斯坦在中国对外政策中的优先地位。

在此之前，中国国家主席习近平已经在周五会见了伊姆兰·汗，这位巴基斯坦总理在会谈中坦言本国经济目前处于"低谷"。自从今年8月上任总理一职以来，这位昔日的板球明星就在国际"友邦"中寻求贷款救助，比如上个月沙特就刚刚同意向巴基斯坦提供60亿美元的融资。

李克强设仪仗队欢迎巴基斯坦总理

这位巴基斯坦总理还将参加即将在上海举行的首届中国国际进口博览会。他在接受中国媒体采访时说："如果有一种(国家)关系让每一个巴基斯坦人想到，在任何需要帮助的时候，只能依靠一个国家的话，那一定是中国。中巴两国之间有特殊友谊，巴基斯坦人始终把中国朋友当做可依靠的朋友。"

伊斯兰堡政府同时还开始与国际货币基金组织（IMF）就可能的救助方案进行磋商。自从上世纪八十年代末以来，巴基斯坦已经多次向IMF求助，最近一次是2013年，当时该国政府也是因为财政收支危机而获得了66亿美元的救助贷款。

雨涵/文山（法新社、美联社、央视网）