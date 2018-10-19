财政争议：意大利坚持与布鲁塞尔对抗

（德国之声中文网）意大利副总理迪马约（Luigi Di Maio）周二（11月14日）发出的讯息并不出人意料，但仍会在布鲁塞尔引发忧虑：不顾欧委会的、以及来自第三国的抗议和警告，意大利民粹主义政府仍不放弃其明年财政预算计划。根据该预算，意大利新借贷比例将达到本国经济总量的2.4%。

三周前，欧委会破天荒第一次拒绝了这一预算草案，并规定意大利必须在11月13日午夜之前修改之。意大利是仅次于希腊的负债率最高的欧元国家，超过国内生产总值的130%，是欧盟所允许比例的两倍以上。尽管这样，今年6月上任的这个由民粹主义的五星运动和仇外主义的联盟党组成的新政府执意终结财政节约路线。

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根据新政府拟定的来年财政预算草案，意大利将采行国民基本收入保障制及提前退休制。

下一步怎么走

韦伯表示希望欧盟和意大利继续谈判

欧盟议会人民党议会党团主席、德国基社盟籍的韦伯（Manfred Weber）认为，现在就看希腊、西班牙和葡萄牙等国的态度了。周二晚间，他在接受德国电视一台的采访时表示，他希望，这3个国家的政府首脑们现在能"和他们的意大利朋友们好好谈谈"，因为，一旦危机扩大，这些国家将首当其冲。他强调，预算争议并非布鲁塞尔和某单个国家的之间的冲突，"而是关系到欧洲这个我们的命运共同体"。

他表示，作为下一步，欧委会可启动赤字超标惩罚程序，由欧盟伙伴国对意大利做出更多财政纪律规定，若罗马又违反这些规定，则欧元区财长理事会可决定对该国实施财政制裁。而一旦局面发展到这一步，意大利政府内的怀疑欧洲派就有可能进一步挑动反欧情绪。

到目前为止，欧元区各国财长们支持欧委会的这一评估：意大利必须改变其路线。11月21日，欧委会将公布对所有成员国来年财政预算草案的评估结果。

凝炼/达扬（德新社、路透社）