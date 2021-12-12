“财从天降” 一老旧五斗橱竟是德国马克保险柜

（德国之声中文网）引入欧元20年后，一个动物福利协会发现，多年前获赠的一件家具被发现竟是一个德国马克小金库。多年后，拆开该橱时，员工们赫然发现里面藏着 27700德国马克（现约合14163欧元）巨款。或许，已故的捐者当年忘了这笔钱，但也可能他是要以一种特殊方式把钱送给该组织。德国央行董事比尔曼 (Johannes Beermann) 称，这是一种“经典的偶遇”：“你有一件家具，结果表明，它是保险箱。”

欧元硬币和西德马克硬币

世上目前仍有巨额的德国马克在私人那里：抽屉里、书页之间、购物袋中，或隐匿在床垫下和橱柜中。今年，截至11月底，德意志联邦银行兑换了价值4310万马克（约 2200 万欧元）的纸币和硬币。尚未兑换的马克总值可达123.5亿，其中 ，纸币总金额57.5 亿、硬币总金额66 亿，相当于1.638亿张钞票和230亿枚以上硬币，包括10马克特种硬币。

兑换无限期

作为比较：2001年底引入欧元现金之前，有1620亿马克在市面上流通，其中1500亿纸币。随着欧元纸币和硬币的推出，绝大多数马克均自动作了兑换。尽管如此，窃贼仍一次又一次得以发现马克宝藏。波恩附近亨内夫（Hennef）一男子潜入邻家，不仅偷走一辆自行车，还拿走了150马克，并去德国央行兑换。此人后来被捕。

比尔曼表示，即使引入欧元现金已经20 年，德国联邦银行的30多家分行仍对马克兑换欧元仍不设时间限制。德国是欧元区6个可以无限期兑换本国货币的国家之一。不过，很多德国人并没有意识到这种可能性。

下萨克森州（ Niedersachsen ）林特尔恩（ Rinteln ）的马克周活动：2020年3 月的一周里，公民们可使用马克支付

此外, 汇率不变：1.95583 西马克兑换1欧元。特别是100和1000马克纸钞仍然以数十亿之巨，占未兑换总值的 49%。至少有1710万张100马克面值的纸币尚未兑换，总值17.1亿西马克；还有110万张1000马克的纸币，总值 11.2 亿马克。

还有不少旧钞在国外

与此同时，德国央行注意到， 兑换数量显着下降。比尔曼告知，曲线继续下降，他认为不会再次上升。旧钞的发现越来越少，兑换行为也越来越少。央银称，2020年和2021年，跌幅尤大，主要原因是新冠大流行瘟疫带来的普遍限制，影响到了央行的所有分支机构，比如，有时当事人不能到场兑换，而只能经由邮寄方式。

这样，截至11月底，今年的兑换金额总数同比减少约四分之一。与此同时，业界相信，部分旧纸币和硬币永远不会兑换--部分原因是它们成了收藏品。据德国央行称，大量德国马克呆在境外， 因为，它们曾是在世界范围内通行的一种储备货币。

德国央行负责粉碎德国马克纸币

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