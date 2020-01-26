负债累累 美国财政赤字不断攀升

（德国之声中文网）美国国会预算办公室（CBO）近日公布的一份预估评测显示，尽管美国经济势头发展良好，本财政年度的国家财政支出却已经比收入多出10亿美元。据称，美国严重的财政赤字问题在未来很长一段时间内将无法得到解决。

预算问题专家认为，美国政府财政预算在2021年至2030年之间将处于年均13亿美元的水平。财政赤字相对国家经济总量的比例将从目前的81%提高到98%，达到1945年以来的最高水平。

为企业减税

在2012年之前的四年内，美国财政赤字跨过10亿美元的门槛。不过当时造成这一现象的原因主要在于，时任总统奥巴马所领导的政府为了减缓2007年金融危机造成的经济衰退而向市场大笔投放资金。当时实施的经济刺激计划目前早已结束，但是由于特朗普总统领导的政府依然开销庞大，比如为企业大规模减税便造成国库收入大幅减少。

数字大师？美国财政部长姆努钦

财政部长姆努钦 (Steve Mnuchin)

不过，特朗普政府的财政部长姆努钦 (Steve Mnuchin)认为，有关2017年的减税措施造成巨额财政赤字的说法并不正确。但他同时承认，必须压缩开支，以求将赤字控制在适当水平上。姆努钦表示，必须减缓财政支出增长速度。与此同时，他在一次选战活动中承诺将为美国中产阶级进一步减税。

石涛/乐然（法新社，德新社，路透社）