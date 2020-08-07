贝鲁特爆示威兩官员请辞 国际捐2.5亿欧元助重建

（德国之声中文网）黎巴嫩首都贝鲁特大爆炸酿成巨灾，数以千计民衆周末发起反政府示威，占领多个政府大楼，有内阁官员先後引咎辞职。国际社会在提供援助的同时，也促请当局进行深度改革。

当地民衆连续两天在贝鲁特市中心烈士广场抗议，高呼「人民要求政府下台」，手持「滚蛋，你们全是杀人凶手」丶「革命革命」等标语。有示威者设立模拟绞刑台，指官员应「被问吊」，又批评大爆炸后政府没有派员清理，都是民衆自发做。

有示威者占领经济部大楼丶能源部大楼丶黎巴嫩银行协会大楼等，另有一批由退役军官带领的示威者占领外交部，宣布成立「革命总部」，并焚烧总统奥恩肖像。

警方以催泪弹和橡胶子弹驱散人群，至少728人受伤。另有一名警员追赶示威者时堕入升降机槽身亡。

在示威声浪下，新闻部长阿卜拉-萨玛德（Manal Abdel-Samad）周日（9日）请辞，成为首名下台的内阁官员，她批评政府管治未能达到人民的期望。环境部长卡塔尔（Damianos Kattar）随後也向总理迪亚卜（Hassan Diab）辞职。

若20名内阁官员中有7人辞职，内阁将要集体下台，成为看守政府。总理迪亚布发表电视讲话，表示计划前大选，认为是唯一解决方法。

捐款确保不落政府库房

事件引发国际社会关注，多国周日（9日）在紧急会议上承诺投入逾2.5亿欧元协助贝鲁特灾後重建，但前提是黎巴嫩当局要回应人民诉求，进行深度的政治和经济改革。

视讯会议由法国总统马克龙和联合国主持，有30多名与会者，包括美国总统特朗普丶约旦国王阿卜杜拉二世丶埃及总统塞西，以及英国丶欧盟丶阿拉伯联盟丶中国和联合国代表。

会後声明强调，「在这可怕时刻黎巴嫩并不孤单」，捐助国提供的紧急援助将聚焦医疗丶教育丶粮食及住房。款项将由联合国协调，并直接交付给黎巴嫩人民，确保不会落入政府库房。捐助国又支持当地对大爆炸进行公正丶有公信力丶独立的调查。

上周二（4日）贝鲁特大爆炸，疑由当局在港口仓库储存了6年的2750吨硝酸氨引发，造成逾150人遇难，6000人受伤，30万人无家可归，使本来已深陷经济危机的黎巴嫩人民雪上加霜。

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李澄欣/杨威廉 (路透社丶法新社)