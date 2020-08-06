贝鲁特大爆炸逮捕16人 马克龙拥抱灾民

(德国之声中文网) 黎巴嫩首都贝鲁特港口仓库大爆炸，造成至少137人死亡、5千多人受伤，30万人无家可归。黎巴嫩为调查爆炸案，逮捕了16名港口职员。根据当地媒体和司法机关消息人士指出，港口负责人也在其中。

黎巴嫩官媒NNA引述刑法法庭代表阿基基(Fadi Akiki)表示，当局目前为止总共讯问了18人，包括港口员工、海关官员、仓库管理员。讯问之后，有16人被羁押。调查还在进行当中。

一名司法机关消息人士以及两名当地广播业者说，贝鲁特港口负责人哈桑·库雷特姆(Hassan Koraytem)也在被拘捕的人士当中。

在此之前，黎巴嫩中央银行宣布冻结港口负责人库雷特姆、黎巴嫩海关署长达埃尔(Badri Daher)以及其他5人的银行帐户。

海关多次发函警告

库雷特姆和达埃尔在爆炸案发生之后，都曾经接受媒体采访，前者表示「知道有危险性但是没想到会这么严重」，而后者则说「海关曾要求将物料复运出口」。

《半岛电视台》报导，引起爆炸的硝酸铵起自于2013年9月的一艘货船。当时，船籍俄罗斯、挂摩尔多瓦旗的货船Rhosus号原定将这批硝酸铵从莫桑比克运到乔治亚，但因技术问题停靠贝鲁特。贝鲁特官员不让船只继续航行，最后货船方决定弃船，硝酸铵就此被卸货留在黎巴嫩。

《半岛电视台》揭露，海关曾经多次发函给黎巴嫩当局，表达该批硝酸铵存在危险性，要求当局处理或是转卖给炸药商，但是都未获回复。

人民的怒火

黎巴嫩曾经被法国殖民。法国总统马克龙抵达并查看被摧毁的港口以及受到严重冲击的住宅区，黎巴嫩人们在他到来时包围着他，高喊「革命」，马克龙则回答他会在稍晚会见政府时提出「新的政治方案」。一名女子对他大叫：「你跟军阀坐在一起，他们在过去多年一直操控我们。」马克龙安慰她，「我来这里不是要帮助他们，我是要帮助你。」两人最后拥抱。

马克龙在周四晚上之前离开了黎巴嫩。众多愤怒的人民仍然在国会以及政府建筑物附近的道路游行。他们点燃轮胎、对军人丢石块，最终被警方以催泪瓦斯驱散。

黎巴嫩的几座医院在爆炸中被摧毁，影响到救灾能力，联合国宣布拨款900万美金协助黎巴嫩获得医疗器材与设备，治疗伤患。

张慈/杨威廉 (路透社、美联社)

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