贝肯鲍尔：勒夫应铁面无私启用新人

（德国之声中文网）德国国家队在本届世界杯小组出局后，前国脚弗兰茨·贝肯鲍尔公开向国家队教练勒夫喊话，要求他坚持原则，不要顾及情面。现年72岁的贝肯鲍尔对《图片报》谈及德国队前景时表示："勒夫下次挑选队员时，一定要铁面无私，顾及私人情面注定是不行的。"

他表示，世界杯小组赛出局后，勒夫继续留任教练"是个理智的决定，但并不是一个新的开端。一些有经验的球员拒绝为国家队认真效力，这说明勒夫必须做出一些改变了。"

他表示，他担任国家队教练时，就不曾面对过这类问题。他说："1986年，我们至少打进了决赛。当年世界杯开赛前，我不得不和一些老队员告别，或者让他们当替补。只有乌利·施泰因对此感到难以接受，那我就只好让他走人了。"

贝肯鲍尔认为，本次世界杯德国队的表现如此令人失望，原因就是"态度问题"。这位1990年率领德国队夺得世界冠军的前教练表示："这种态度当然赢不了比赛。足球运动的关键就要队员跑动要积极，但队员们丝毫没有积极跑动的意愿。队员们非但没有按照勒夫的要求去做，而基本上是反其道而行之。"

1990年7月8日，贝克鲍尔执教的德国队在世界杯决赛中获胜。

1984年至1990年，贝肯鲍尔担任德国国家队教练，并于1990年夺得世界杯冠军。而1974年，贝肯鲍尔则以国家队主力队员身份夺得世界杯。

达扬 / 叶宣 （明镜在线，德新社）