贝索斯宣布将辞去亚马逊CEO 

（德国之声中文网）亚马逊在公布去年第四季度财政报表的同时宣布，该公司创始人及CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）将于今年第三季度辞任CEO，但继续担任执行董事长。届时，亚马逊云服务（AWS）主管安迪·贾西（Andy Jassy）将接任CEO。

贝索斯2019年登上全球富豪榜榜首。今年初，按照彭博亿万富翁榜排名，贝索斯的榜首之位被特斯拉CEO埃隆·马斯克超越。马斯克的个人净资产当时升至1885亿美元，比索罗斯大约多出15亿。

1994年，30岁的贝索斯创办了亚马逊网上书店。他用了27年的时间，将这家公司发展成为电商巨头，随后又引领了云计算行业的发展。贝索斯2000年成立了一家名为蓝色起源（Blue Origin）的航天服务公司。他表示，迷恋太空旅行是他成立蓝色起源的部分原因。

贝索斯在致员工的一封信中写道，亚马逊的首席执行官是一项沉重的责任，很消耗时间与精力。辞去CEO后，他将继续参与重要的亚马逊项目，但也将把时间和精力专注于Day 1基金、贝索斯地球基金、蓝色起源、《华盛顿邮报》和他的其他爱好。

按照2020年第四季度财报，亚马逊净销售额增长了44%，达到1256亿美元。这是其季度销售额首次突破1000亿美元大关。亚马逊2020年第四季度净收入增至72亿美元，2019年同期为33亿美元。从去年全年来看，亚马逊营收为2130亿美元，增幅高达84%。

将接任亚马逊CEO的安迪·贾西目前是亚马逊云服务（AWS）主管。亚马逊云服务已成为亚马逊当前利润最高的业务，2020年，AWS全年收入450亿美元，运营利润135.3亿美元，在整个亚马逊公司中贡献利润占比59%。

乐然／李鱼（德新社、路透社等）

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