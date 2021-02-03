贝索斯卸任CEO 亚马逊跨入云时代

（德国之声中文网）贝索斯选择这一天正式“交棒”并非偶然。27年前的这一天，1994年7月5日，他创立了亚马逊。“亚马逊正处于创新能力的高峰，正是交接的最佳时机”，贝索斯在一份新闻稿中说。接替他的安迪·贾西（Andy Jassy），是亚马逊云服务（AWS）业务的创建者和掌门人。

创业

从27年前贝索斯在西雅图自家车库里创建亚马逊，到成为年营业额超过1000亿美元的企业巨头，只用了15年时间。贝索斯30岁时和妻子麦肯锡来到很多科技初创企业的聚集地西雅图，怀揣着一家网络平台的创业蓝图。他从新兴的互联网中看到了机会，一开始只是网购图书。

他最初说服了家人和朋友投资自己的生意，在车库里开始了业务。亚马逊发展很快，贝索斯在证明自己能成功经营一家网上书店后，就开始扩大业务范围，从玩具、工具到其它商品一应俱全，还向零售商开放交易平台。亚马逊吸引的顾客越来越多，也成为受商家欢迎的平台，大家都意识到必须在这个平台上有一席之地。

亚马逊新任CEO贾西

巨无霸

如今的亚马逊已成为电子商务领域的巨无霸。据专攻数字领域的市场分析公司eMarketer的数据，亚马逊今年的销售额已达到3670亿美元。

但“迅速壮大”（Get big fast）的经营宗旨并没有给企业带来无懈可击的声誉。亚马逊被指无视劳工法规、挤压出版社以及滥用客户的个人数据。此外物流中心里无时无刻不处在监控之下的工人，长年以来抱怨工作压力接近极限。

贝索斯在给亚马逊股东的最后一条发送里这样回应有关批评：“有时候，我们的员工被认为是绝望的一群，被当作机器人使唤，这种说法是不对的。他们是成熟和有头脑的人，有选择自己为谁工作的可能。”

在亚马逊平台上销售的商家也怨言颇多：销售提成水涨船高、获取用户数据困难重重、账户莫名其妙被封……

理想继任

贝索斯的继任贾西毕业于哈佛大学商学院，1997年来到亚马逊。在创建云服务平台AWS之前，他担任过公司不同部门的高管。近几年来，贾西经常跟随在贝索斯左右，被认为是他的得力干将和想当然的接班人。

公司最高层的交接也标志着亚马逊一个时代的终结。贝索斯虽然不再担任CEO，但他没有离开亚马逊，而且仍是最大的股东和执行董事长，将继续保持在企业的话语权。

披荆斩棘的哥哥和姐姐：疫情催生大富豪 富豪，大富豪，贝索斯 网上零售商巨头亚马逊创始人贝索斯(Jeff Bezos)赚的盆满钵满。图为贝索斯与女友桑切斯(Lauren Sanchez)。疫情爆发以来，人们对亚马逊的需求比以往任何时候都大。其股价也一路飙升。贝索斯在疫情爆发之前就已经是世界上最富有的人，现在他比原来更有钱了。《福布斯》估计，他目前拥有超过1600亿欧元的财富。

披荆斩棘的哥哥和姐姐：疫情催生大富豪 赶超盖茨的马斯克 制造汽车，却是一家科技公司！这就是马斯克的特斯拉。疫情爆发以来，特斯拉在资本市场的表现亮眼，市值暴涨。就在最近，这位南非出生的企业家资产已经超越比尔 · 盖茨，跃升为全球第二大富豪，仅次于亚马逊创始人贝索斯。估计目前他的资产为1100亿欧元。

披荆斩棘的哥哥和姐姐：疫情催生大富豪 大家都在用Zoom 疫情期间，在家办公的需求突然加大，远程视频通讯软件Zoom的使用量暴增。创始人袁征27岁时才从中国赴美国创业。在WebEx工作了几年后，他开始创业打造自己的视频平台。2019年Zoom上市。自新冠疫情以来股价大涨。篮球迷袁征的资产估计为160亿欧元。

披荆斩棘的哥哥和姐姐：疫情催生大富豪 居家健身潮 健身中心关闭，民众社交受到限制。弗利(John Foley)准确地把目光投向了家庭健身市场。2013年，他还在众筹平台Kickstarter上为自己的在线健身器材打广告，但如今，投资人却纷纷给他的公司Peloton投钱。Peloton股价在疫情期间翻了三倍，这位近50岁的商人意外地成为亿万富翁。

披荆斩棘的哥哥和姐姐：疫情催生大富豪 从车库里走出来的大富豪 商家可以通过Shopify自己创建网店。卢克（Tobias Lütke）是这个概念的幕后推手。2002年，卢克从德国科布伦茨移民到加拿大，并开始了“车库创业”。现在，Shopify已经成为加拿大最有价值的公司。自3月以来股价上涨了一倍多。福布斯估计，39岁的卢克资产为75亿欧元。

披荆斩棘的哥哥和姐姐：疫情催生大富豪 一夜暴富 在1月份萨辛(Ugur Sahin)就押对了宝：新冠疫苗。这种疫苗由他创始的生物科技企业BioNTech开发，有望很快获得批准。现年54岁的萨辛4岁时随父母从土耳其移民到了德国，他现在不仅突然间成为名人，也一夜暴富。据估计，他在公司的股份价值超过20亿欧元。

披荆斩棘的哥哥和姐姐：疫情催生大富豪 吃货宅家福利Hellofresh 居家不用出门买菜，私厨HelloFresh帮你采购，帮你配好菜单里需要的所有食材、调料，你不需要额外再采购任何东西。季度资产数据显示，这家公司的利润增长了三倍多，销售额增长了一倍多—。因为餐厅关闭，许多人都面临做饭难题，联合创始人兼股东里希特（Dominik Richter）从中获利。他也许还不能加入"十亿级"富豪的行列，但是他已经有了向这个方向发展的资本。

披荆斩棘的哥哥和姐姐：疫情催生大富豪 世界女首富 一场疫情不仅让贝索斯变得更加富有。他的前妻麦肯齐·斯科特（MacKenzie Scott ）也因为持有亚马逊股份而收获颇丰，晋身成为世界上最富有的女性。她的资产达到大约600亿欧元。 作者: Nicolas Martin



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