 贝索斯卸任CEO 亚马逊跨入云时代 | 经济纵横 | DW | 05.07.2021

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经济纵横

贝索斯卸任CEO 亚马逊跨入云时代

从车库里白手起家到全球首富——贝索斯领导亚马逊27年后，卸任首席执行官，将这一商业帝国交给自己的得力干将安迪·贾西。 

Indien Jeff Bezos

（德国之声中文网）贝索斯选择这一天正式“交棒”并非偶然。27年前的这一天，1994年7月5日，他创立了亚马逊。“亚马逊正处于创新能力的高峰，正是交接的最佳时机”，贝索斯在一份新闻稿中说。接替他的安迪·贾西（Andy Jassy），是亚马逊云服务（AWS）业务的创建者和掌门人。

创业

从27年前贝索斯在西雅图自家车库里创建亚马逊，到成为年营业额超过1000亿美元的企业巨头，只用了15年时间。贝索斯30岁时和妻子麦肯锡来到很多科技初创企业的聚集地西雅图，怀揣着一家网络平台的创业蓝图。他从新兴的互联网中看到了机会，一开始只是网购图书。

他最初说服了家人和朋友投资自己的生意，在车库里开始了业务。亚马逊发展很快，贝索斯在证明自己能成功经营一家网上书店后，就开始扩大业务范围，从玩具、工具到其它商品一应俱全，还向零售商开放交易平台。亚马逊吸引的顾客越来越多，也成为受商家欢迎的平台，大家都意识到必须在这个平台上有一席之地。

Neuer Amazon CEO Andy Jassy

亚马逊新任CEO贾西

巨无霸

如今的亚马逊已成为电子商务领域的巨无霸。据专攻数字领域的市场分析公司eMarketer的数据，亚马逊今年的销售额已达到3670亿美元。

但“迅速壮大”（Get big fast）的经营宗旨并没有给企业带来无懈可击的声誉。亚马逊被指无视劳工法规、挤压出版社以及滥用客户的个人数据。此外物流中心里无时无刻不处在监控之下的工人，长年以来抱怨工作压力接近极限。

贝索斯在给亚马逊股东的最后一条发送里这样回应有关批评：“有时候，我们的员工被认为是绝望的一群，被当作机器人使唤，这种说法是不对的。他们是成熟和有头脑的人，有选择自己为谁工作的可能。”

Großbritannien Dunfermline | Amazon Black Friday | Mitarbeiter

在亚马逊平台上销售的商家也怨言颇多：销售提成水涨船高、获取用户数据困难重重、账户莫名其妙被封……

理想继任

贝索斯的继任贾西毕业于哈佛大学商学院，1997年来到亚马逊。在创建云服务平台AWS之前，他担任过公司不同部门的高管。近几年来，贾西经常跟随在贝索斯左右，被认为是他的得力干将和想当然的接班人。

公司最高层的交接也标志着亚马逊一个时代的终结。贝索斯虽然不再担任CEO，但他没有离开亚马逊，而且仍是最大的股东和执行董事长，将继续保持在企业的话语权。

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    作者: Nicolas Martin


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