贝索斯仍为全球首富 金小小妹年轻有为

（德国之声中文网）美国《福布斯》杂志公布2019年度全球富豪排行榜。亚马逊创始人杰夫·贝索斯以1310亿美元身家蝉联榜首，排名第二的是微软联合创办人比尔·盖茨，《福布斯》估计他的身家达到965亿美元。

亚马逊赚的盆满钵盈

紧随其后的是"股神"巴菲特。不过，较上一年相比，巴菲特身家缩水15亿，现为825亿美元。排名第4的是法国奢侈品巨头LVMH集团董事长兼首席执行官贝尔纳·阿尔诺（Bernard Arnault）。

最年轻十亿美元女富豪仅21岁

脸书创始人扎克伯格在排行榜上滑落幅度较大。去年用户数据泄露丑闻的曝光导致脸书股票大幅跌落。扎克伯格的身家也就从上一年的870亿缩水至623亿，在排行榜上的位置从第5位跌至第8位。

今年排行榜上的一个亮点是美国卡戴珊家族（Kardashian-Clan） 21岁的金小小妹凯莉·詹纳（Kylie Jenner）。她首次上榜，成为全世界最年轻的10亿美元富翁，也打破了扎克伯格23岁时创下的记录。

美国总统特朗普以31亿美元的财富，排名全球第715位，比去年有所上升。

特朗普当总统似乎也不耽误赚钱

中国亿万富翁

排名最高的中国富豪是腾讯创始人马化腾（388亿美元），居于第20位。马云以373亿美元身家财富排第21名。华为总裁任正非的身价为16亿美元，排在第1425位。今年，中国有44名新富豪进入榜单，同时，有102人跌出排行榜。

台湾鸿海集团总裁郭台铭以63亿美元身家排名第257。

德国富人

多名德国富人跻身前50。德国连锁超市Aldi-Süd遗产继承人小卡尔·阿尔布莱希特和贝阿特·海斯特并列排名第23。连锁超市Lidl创办人迪特·施瓦尔茨排名第36。另外，最富有的德国女富豪是宝马公司继承人苏珊娜·克拉滕，她以210亿身家位居第46。

据《福布斯》杂志报道，同去年相比，今年身价达10亿美元的亿万富豪数量减少了55人。上榜人数为2153人。富人们的总身家从9.1万亿减少到8.7万亿。福布斯排行榜是根据公开报道和数据中包括的股票、不动产、艺术品和奢侈品的价值计算估测列出的富人排行榜。

德国的几大亿万富翁 迪特·施瓦茨（Dieter Schwarz） 根据商务杂志提供的统计数字，现年77岁的这位德国跨国零售连锁平价超市Lidl的创办人身价370亿欧元（442亿美元），居德国富人榜首。首批Lidl超市在路德维希哈芬市（Ludwigshafen）周围开张，如今，遍布世界。今年，Lidl更打入美国，与沃尔玛特（Walmart）一争高下。

德国的几大亿万富翁 赖曼家族（Reimann） 以300亿欧元身价，莱曼家族排名第二。该家族拥有健康用品利洁时集团（Reckitt Benckiser）和威娜（Wella）护发品。莱曼公司起步于19世纪，初为一家化学企业，现在是一个拥有多个不同著名产业的帝国，其中包括美容企业Clearasil、科蒂（Coty）、奢侈鞋类品牌周仰杰（Jimmy Choo） 以及甜甜圈大型连锁店（Krispy Kreme doughnuts）。

德国的几大亿万富翁 舍夫勒母子 作为跨国汽车配件和工业配件供应商舍夫勒集团所有人和轮胎制造商大陆集团（Continental）的多数股权持有者，伊丽莎白·舍夫勒—图曼（Elisabeth Schaeffler-Thumann）和儿子格奥尔格·舍夫勒（Georg Schaeffler）在德国最富有家族中名列第三，坐拥255亿欧元。

德国的几大亿万富翁 卡尔·小阿尔布莱希特（Karl Albrecht Jr）和海斯特尔（Heister）家族 连锁超市阿尔迪（Aldi）的名字在德国家喻户晓。卡尔·阿尔布莱希特是这个高度成功的廉价超市连锁商号的共同创办人之一，执掌南阿尔迪（Aldi Süd），以230亿欧元的身价排名第4。这位深居简出的富翁与2014年谢世，他的商业帝国依旧在全球发展，在德国国内与Lidl激烈竞争。

德国的几大亿万富翁 特奥·阿尔布莱希特（Theo Albrecht Jr.）家族 同样不喜显山露水，阿尔迪连锁平价超市的另一名创始人、卡尔的弟弟特奥执掌北阿尔迪（Aldi Nord），他的家族以185亿欧元资产成为德国第5大富。该家族亦拥有美国的杂货连锁商Trader Joe’s grocery store chain。

德国的几大亿万富翁 苏珊·克拉滕（Susanne Klatten） 豪华车宝马（BMW）、药物和化学品制造商Alatana、炭素石墨材料制造商西格尔（SGL）：商业杂志将现年55岁的企业家和财产继承人苏珊·克拉滕评为德国第6富豪，身价185亿欧元。



洪沙/凝炼 （德新社、法新社）