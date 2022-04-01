贝洛·巴托克：钢琴奏鸣曲  

匈牙利作曲家贝洛·巴托克（Bela Bartók，1881年3月25日－1945年9月26日）是二十世纪最伟大的作曲家之一，匈牙利现代音乐的领袖人物。

贝洛·巴托克出生于一个音乐世家，父亲酷爱音乐，母亲是一名优秀的钢琴教师。他自幼跟随母亲学习钢琴，10岁首次登台演出，1899年进入李斯特音乐学院(又称布达佩斯皇家音乐学院)学习钢琴和作曲。1907年任该院钢琴教授。

巴托克从1905年开始收集匈牙利民歌，并撰写了三本论著，对其进行科学的比较分析。这些民间音乐对其创作产生了深刻的影响。同时，巴托克又受到现代音乐的冲击。他将古朴的民间音乐因素与多变、个性化的现代风格相结合，形成了充满活力的、新鲜的艺术风格。他的许多钢琴曲都以民歌曲调为基础。请听巴托克的钢琴奏鸣曲，由鲍里斯·布雷佐夫斯基（Boris Berezovsky）演奏。

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多优秀的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes:

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de