贝拉风暴袭击英法 数千家庭停电

（德国之声中文网）受贝拉（Bella）风暴袭击，法国和英国的数千户家庭周日（12月27日）在狂风暴雨中停电。法国电力公司Enedis表示，法国西部不列塔尼（Brittany）与西北部诺曼第（Normandy）是最先停电的地区，但是周日晚间已有1.8万户恢复供电。风暴肆虐整个法国，中部与东部仍约有3.4万户无电可用。

受风暴影响，法国主要国际机场戴高乐机场（Charles-de-Gaulle Airport）有超过1/3航班平均延误50分钟。不过，巴黎机场公司（ADP）表示，目前空中交通已经恢复正常。

周日傍晚，部分地区风暴减弱，但气象预报称在法国南部地势较高地区将会大雪纷飞直到周一。

对岸英国也遇到同样的麻烦

法国气象局警告说，大西洋沿岸将出现强烈的阵风和巨浪。滨临英吉利海峡的芒什省当局则敦促人们小心风暴。在巴黎埃菲尔铁塔顶部测得的阵风风速高达145公里/小时。

在此之前，风暴袭击了英国大部分地区，带来狂风暴雨。周日，全英国各地仍有100多个洪水警报。英格兰东部的北安普敦郡（Northamptonshire）和贝德福德郡（ Bedfordshire）部分地区的房屋被大水淹浸。

贝拉风暴在英国南部造成严重破坏

整个英格兰东南部超过1300人被建议在圣诞节期间离家避险。在英吉利海峡的怀特岛（Isle of Wight），夜间测得风速高达每小时170公里。专家警告说，持续不断的风暴可能会导致河水上涨。同时，威尔士约有2万户家庭断电。风暴摧断的树木倒在铁轨上，导致火车延误。

张平/洪沙 (法新社、德新社)

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