贝拉·巴托克：钢琴康塔塔  

匈牙利作曲家贝拉·巴托克（Bela Bartok）生于1881年3月25日，1945年9月26日逝世，是20世纪最伟大的作曲家之一。

巴托克出生于一个音乐世家，10岁首次登台表演钢琴，18岁时进入李斯特音乐学院学习钢琴和作曲，毕业后在该校任教，并开始对匈牙利民间音乐产生了浓厚的兴趣。

贝拉·巴托克不仅收集匈牙利民歌，还收集东欧各国、埃及、土耳其的民间音乐，作曲风格渐渐在现代性的基础上融合了民间音乐元素，成为民族乐派作曲家。

他的晚期作品将原始主义和新民族主义风格融合一体，其大多数代表都属于这一时期的创作。

今天我们介绍的是巴托克的钢琴康塔塔，由俄罗斯钢琴家鲍里斯·别克佐夫斯基（Boris Berezovsky）演奏。

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