 贝拉·巴托克：双钢琴和打击乐奏鸣曲 | 文化经纬 | DW | 13.04.2023

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文化经纬

贝拉·巴托克：双钢琴和打击乐奏鸣曲

贝拉·巴托克是匈牙利现代音乐的领军人物，双钢琴和打击乐奏鸣曲创作于1937年，是他颠峰时期的作品。

贝拉·巴托克：双钢琴和打击乐奏鸣曲

贝拉·巴托克（1881年3月25日－1945年9月26日）是二十世纪最伟大的作曲家之一，也是匈牙利现代音乐的领袖人物。他深受匈牙利等民间音乐的影响和现代音乐的冲击，其作品充满活力，融合了古朴的民间音乐元素，又包含着现代音乐的多变与个性。

巴托克的双钢琴和打击乐奏鸣曲（Sz 110）创作于1937年7-8月，结构精致，形式独特，是他颠峰时期的作品。

1938年1月16日，巴托克和妻子分别弹奏一架钢琴，与两位打击乐演奏家一起，在瑞士巴塞尔为这首奏鸣曲举行了首演。两位打击乐手的乐器有七种，包括三只定音鼓、木琴、边鼓、低音鼓、三角鼓等等。

在乐谱的前言中，巴托克清楚说明了不同的打击乐器应如何演奏，使用何种拍子，如何组合等。

请听土耳其钢琴家法尔菡•温德（Ferhan Önder）和法尔赞•温德（Ferzan Önder）姐妹以及奥地利打击乐手马丁·葛鲁宾格(Martin Grubinger)及其打击乐团演奏的这部作品。

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土耳其钢琴家法尔菡•温德（Ferhan Önder）和法尔赞•温德（Ferzan Önder）姐妹

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