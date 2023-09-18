 贝尔博克称习为独裁者 北京愤怒回击 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.09.2023

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新闻广角

贝尔博克称习为独裁者 北京愤怒回击

德国外长贝尔博克接受媒体采访时，将中国党和国家领导人习近平同俄罗斯普京相提并论，并直言习近平是一位"独裁者"。此番言论引起网络热议，中国官方更是表达了"强烈不满"。

USA | Annalena Baerbock in Washingtion

（德国之声中文网）德国外交部长贝尔博克接受美国电视台福克斯新闻采访时的表述在网络上引起热议。福克斯电视台于9月14日播放了采访的视频，而新闻记者 Thilo Jung则在社媒平台X上发表了这次采访的部分内容节选，并标注道：1，贝尔博克接受福克斯新闻采访。2，德外长称习是一名独裁者。

贝尔博克在采访中强调，只要有必要，德国就会一如既往地为乌克兰提供支持。她接着说："如果普京赢得这场战争，这对世界上其他独裁者，例如中国的习近平主席来说，将是一个什么样的信号？因此，乌克兰必须赢得这场战争，自由和民主必须获胜。"

相关贴文下面，有德国网民批评贝尔博克的表述有损德国形象。但同时也有网民指出，完全没必要就独裁专政这类名词大惊小怪，因为中国宪法中都对自己的专政政体毫不讳言。事实上，中国宪法并没有规定最高领导人可以对该国进行专制统治，而是强调中国实行"人民民主专政"。

本周一中国外交部就贝尔博克的表述发表严正声明。声明称，"这些言论极其荒谬，严重侵犯了中国的政治尊严，是公开的政治挑衅"。

西方政治家将中国党和国家领导人习近平称为“独裁者”，贝尔博克并非首位。今年6月20日，美国总统拜登在出席加州的一场筹款活动时，也将中国国家主席习近平称作是是“独裁者”。他还说，习近平对早前的间谍气球并不知情。中国外交部21日回应称拜登的言论“极其荒谬”，“是公开的政治挑衅”。

德国外长贝尔伯克积极倡导以价值观为导向的对华关系。图为今年五月贝尔伯克会晤当时的中国外长秦刚。

德国外长贝尔伯克积极倡导以价值观为导向的对华关系。图为今年五月贝尔伯克会晤当时的中国外长秦刚。

 

现年42岁的绿党籍政治家贝尔博克是德国第一位女性外交部长，也是本届红黄绿联合政府中对华强硬外交路线的积极倡导者

德国外长贝尔博克目前正在美国访问，并计划参加本周召开的联大会议。德国总理肖尔茨、外长贝尔博克、环境部长莱姆克（ Steffi Lemke）、发展援助部长舒尔茨将代表德国出席本届联大会议，他们将在周一参加庆祝德国成为联合国成员国五十周年庆典活动。一般认为，本次联合国大会的主题将围绕俄乌战争。

 

（综合报道）

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