贝尔博克：德国对防止未来战争负有历史责任

（德国之声中文网）德国外交部长贝尔博克周一（7月13）在纽约出席联合国举办的国际刑事法院（ICC）成立25周年纪念仪式时表示，德国有义务防止未来的战争和犯罪，因为德国对"世界上最严重的罪行"负有历史责任。

贝尔博克在接受德国之声华盛顿分社社长波尔（Ines Pohl）采访时表示，俄罗斯总统普京决定不再延长允许乌克兰在战争期间出口粮食的协议，这让每个国家和每个联合国代表都感到"震惊"。

她强调向普京施加压力以改变这一决定的重要性，并表示非洲、拉丁美洲和亚洲国家参与的最佳途径是"直接向普京发出呼吁"。

她说："去年我们已经看到，如果世界上其他国家，而不仅仅是欧洲国家，也对普京发出呼吁，结果就会不一样。"

在纪念仪式间隙接受采访时，贝尔博克强调："无论过去还是现在，我们都有责任强化国际法，以防止未来的战争、种族灭绝和反人类罪。"

这位德国最高外交官承认，利用国际刑事法院弥补"责任差距"存在困难。

联合国193个成员国中，有超过三分之一（包括美国、俄罗斯和中国）未能签署建立国际刑事法院的条约，即《罗马规约》。这使得国际法院的管辖权不足。

贝尔博克说："我认为，在纽伦堡审判之后，在国际刑事法院成立之后，我们也有责任缩小这一责任差距。"

纽伦堡审判是由法国、苏联、英国和美国这四个主要盟国在二战后组织进行的，目的是起诉纳粹德国的政治领导人。

国际刑事法院的重要性变得更加明显

贝尔博克强调了确保更多国家签署《罗马规约》的重要性。目前，全球已有123个国家签署。她说，过去一年，在俄罗斯发动对乌克兰的战争之后，国际刑事法院的重要性变得更加明显。

俄罗斯是联合国安理会五个常任理事国之一，与美国、中国、法国和英国一起被称为"五常"。 贝尔博克说："现在确实是一个分水岭，此时我们看到五常国家发动侵略战争的情形；此时我们还看到，必须通过法律做出反应，并将那些相信法律而不是战争的人团结起来。"

今年3月，国际刑事法院对俄罗斯总统普京发出了逮捕令，指控的罪行是强行将儿童驱逐出乌克兰以及犯有战争罪。

豁免权能让普京在国外不被逮捕吗？

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