贝尔博克：南海风急浪高 中国扩张政策令人忧虑

（德国之声中文网）德国外长贝尔博克就中国在南中国海的扩张政策作出批评。这位绿党政治家周四在菲律宾首都马尼拉与该国外长马纳罗会晤时表示："这样的诉求并不符合国际法。"

贝尔博克同时呼吁政治解决该地区的紧张局势。"现在重要的是，设立机制，以和平方式共同解决紧张情势。"

这位德国外长表示："南中国海确实风急浪高，而这正处于地球上经济最活跃的地区之一。"她说，北京对国际法所保障的海路航行自由提出质疑，而该地区是全球三分之一海上贸易的行经路线。

贝尔博克说："过去数月的事件中，中国海警以激光和水炮对菲律宾补给船只采取行动，甚至发生碰撞，这令我们在千里之遥的欧洲也感到忧虑。"她说："这样具有风险性的行动侵犯了菲律宾等沿岸国家的权利以及经济发展的可能性。"

中国外交部则表示，不属于该地区的国家无权干预中国及南中国海相关国家的事务。发言人毛宁周四表示，中国愿通过对话解决分歧，但也会捍卫其领土主权。

德国向菲律宾提供无人侦察机支持

周四下午，贝尔博克按计划参观菲律宾海警的一艘船舰。她宣布将扩大两国在海岸防卫方面的合作。目前德国已经在一项太平洋地区援助动议的框架下，为菲律宾提供无人侦察机的支持。"我很高兴，我们未来将继续扩大海岸领域的合作。"

贝尔博克表示，这不单包括更多无人机，还包括培训以及地区合作。"这将加强海事安全以及以规则为基础的国际秩序。"

马纳罗向贝尔博克表示，感谢德国对在联合国维护国际法的支持。他说，国际社会有必要加强对法治国家以及维护国际法意义的认识，以实现地区和世界和平稳定。

德国外交部：东盟国家意义增加 有助于降低供应链依赖性

德国外交部网站在贝尔博克行前发布的信息称，外长此行将访问菲律宾、马来西亚和新加坡。

外交部网站称，东南亚充满经济活力，对德国经济提供巨大机遇。与此同时，南中国海主权争端又带来紧张局势。

外交部称，东南亚国家联盟（ASEAN）现在已经是欧盟第三大贸易伙伴。这些国家作为投资地点以及市场的意义增加，因此也是降低供应链依赖性--比如在半导体领域的关键。外交部称，因此此行也是落实印太以及对华战略的重要组成部分。

（德新社、德国外交部）

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