贝尔博克与王毅通话：愿继续发展双边关系

（德国之声中文网）德国外长贝尔博克周四（1月20日）同中国外长王毅进行了视讯通话。这是12月就任德国外交部长以来贝尔博克首次同中国接触。据德国外交部发布在推特上的消息，两位外长就"继续发展双边关系以及全球危机"交换了意见。

推文写道，"2022年中国同德国将庆祝建交50周年。在许多方面与中国合作非常重要，比如在环境和气候政策领域。没有世界上人口最多的国家参与，战胜气候危机以及它带来的后果都不会取得成功。合作的基础是遵守国际法以及基于规则建立起的国际秩序，因此在此次会谈中也涉及包括人权事宜在内的双方观点完全不同的领域。"

德国外交部网页新闻栏目下没有公布这次通话，当天，美国国务卿布林肯正在柏林就乌克兰危机展开外交攻势，贝尔博克作为东道主同美方进行双边沟通外，还在之前主持了由法国、英国、美国以及德国外长参加的四方会谈。

身为绿党政治家的贝尔博克曾在之前接受媒体访谈时表示，德国今后的对华政策同上届政府相比将更为"强硬"。

与德国外交部低调处理方式相比，中国外交部不仅在其网站公布了两国外长的谈话，其内容也多于德方在推特上的寥寥数语。王毅强调中德关系的稳定以及合作的重要性，他还提到两国今年将举行第7次政府间磋商会议。"过去50年，中德双边贸易额增长超过800倍。去年，双边贸易额克服疫情影响再创历史新高，充分印证了两国经济的互补性和经贸关系的韧性。"王毅还说"欢迎德国企业扩大在华投资，同时希望德方秉持公平公正原则，排除外部干扰，为中国企业赴德投资兴业提供良好营商环境"。

本周一（1月17日），德国总理肖尔茨同中国总理李克强也进行了视频通话。德国联邦政府网页短暂宣布了这一事宜并称，两位总理就加深双边伙伴关系以及经济交往交换了意见，此外，他们会谈的议题还包括新冠疫情以及环境、气候、中欧关系、国际局势等。

据中国官方新华社报道，李克强强调扩展"中德务实合作的深度和广度"，为在德的2000多家中国企业和在华的7000多家德国企业"营造公平、非歧视的良好环境"，他说，"希望德方以更加开放的心态对待中方企业"。

报道还写道，德国总理肖尔茨表示，"德方十分重视德中关系，坚持一个中国政策，希以德中建交50周年为契机，推动两国关系进一步发展"。

（综合报道）

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