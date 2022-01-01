 贝尔博克与王毅通话：愿继续发展双边关系 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

贝尔博克与王毅通话：愿继续发展双边关系

德国新外长贝尔博克昨天同中国外长王毅ji行了上任以来的首次电话沟通。她领导的外交部只在推特上提到这一事宜。

Flaggen von China und Deutschland

（德国之声中文网）德国外长贝尔博克周四（1月20日）同中国外长王毅进行了视讯通话。这是12月就任德国外交部长以来贝尔博克首次同中国接触。据德国外交部发布在推特上的消息，两位外长就"继续发展双边关系以及全球危机"交换了意见。

推文写道，"2022年中国同德国将庆祝建交50周年。在许多方面与中国合作非常重要，比如在环境和气候政策领域。没有世界上人口最多的国家参与，战胜气候危机以及它带来的后果都不会取得成功。合作的基础是遵守国际法以及基于规则建立起的国际秩序，因此在此次会谈中也涉及包括人权事宜在内的双方观点完全不同的领域。"

DW.COM

中国国家主席习近平12月21日晚同德国总理肖尔茨通电话。此前曾有德媒报道称，肖尔茨在就任德国总理前就曾与北京通过气。在肖尔茨就任时，中国领导人也第一时间表示祝贺。

关于肖尔茨和习近平之间的首次电话会谈，新华社通稿洋洋洒洒上千字，而德方声明只有几句话。柏林新政府在对华政策上是否表现得过于低调？总理肖尔茨和外长贝尔博克之间是否像外界猜测的那样，就如何对待中国存在严重分歧？

德国外交部网页新闻栏目下没有公布这次通话，当天，美国国务卿布林肯正在柏林就乌克兰危机展开外交攻势，贝尔博克作为东道主同美方进行双边沟通外，还在之前主持了由法国、英国、美国以及德国外长参加的四方会谈。

身为绿党政治家的贝尔博克曾在之前接受媒体访谈时表示，德国今后的对华政策同上届政府相比将更为"强硬"。

与德国外交部低调处理方式相比，中国外交部不仅在其网站公布了两国外长的谈话，其内容也多于德方在推特上的寥寥数语。王毅强调中德关系的稳定以及合作的重要性，他还提到两国今年将举行第7次政府间磋商会议。"过去50年，中德双边贸易额增长超过800倍。去年，双边贸易额克服疫情影响再创历史新高，充分印证了两国经济的互补性和经贸关系的韧性。"王毅还说"欢迎德国企业扩大在华投资，同时希望德方秉持公平公正原则，排除外部干扰，为中国企业赴德投资兴业提供良好营商环境"。

本周一（1月17日），德国总理肖尔茨同中国总理李克强也进行了视频通话。德国联邦政府网页短暂宣布了这一事宜并称，两位总理就加深双边伙伴关系以及经济交往交换了意见，此外，他们会谈的议题还包括新冠疫情以及环境、气候、中欧关系、国际局势等。

据中国官方新华社报道，李克强强调扩展"中德务实合作的深度和广度"，为在德的2000多家中国企业和在华的7000多家德国企业"营造公平、非歧视的良好环境"，他说，"希望德方以更加开放的心态对待中方企业"。

报道还写道，德国总理肖尔茨表示，"德方十分重视德中关系，坚持一个中国政策，希以德中建交50周年为契机，推动两国关系进一步发展"。

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

G7 Foreign and Development Ministers pose for a group photo in Liverpool, England Sunday, Dec. 12, 2021. Foreign Secretary Liz Truss is hosting U.S. Secretary of State Antony Blinken and other Group of Seven counterparts for weekend talks in the northwest England port city of Liverpool as the wealthy nations club faces growing tensions with Russia, China and Iran. From left, Italy's Deputy Minister of Foreign Affairs Marina Sereni, German Federal Minister for Economic Cooperation and Development Svenja Schulze, Phillippines Secretary of Foreign Affairs Teodoro L Locsin Jr, Germany's Foreign Minister Annalena Baerbock, Italy's Foreign Minister Luigi Di Maio, Britain's Foreign Secretary Liz Truss, US Secretary of State Antony Blinken, Canada's Minister of Foreign Affairs Melanie Joly, Canada's Minister of International Development Harjit Sajjan, High Representative of the Union for Foreign Affairs Josep Borrell and Brunei Darussalam's Minister of Foreign Affairs Dato Erywan Pehin Yusof. (Olivier Douliery/Pool via AP)

德国接任G7轮值主席 对华对俄政策成考验 01.01.2022

德国轮值G7主席任期内议题将强调突出重点。然而，七国集团所要讨论的内容最终取决于全球政治。新冠大流行以及与俄罗斯和中国的关系肯定是重中之重。

Hamburg's Mayor Olaf Scholz (SPD) welcomes China's President Xi Jinping and his wife Peng Liyuan at the airport in Hamburg, Germany, 6 July 2017. The G20 Summit of the heads of government and state takes place on 7 and 8 July 2017 in Hamburg. Photo: Carsten Rehder/dpa

客座评论：中共对德国“胡萝卜加大棒”会有用吗？ 13.01.2022

世界政治有的时候看上去有点像万花筒，经常会冒出常人不知的、戏剧性的故事。政治学者张俊华对最近中国政府针对德国所展开的一系列幕后外交活动进行梳理，并试图分析德国政府未来对华政策的走向。

Die Flaggen von China und Deutschland . Chongqing , China . Flags of China and Germany . Chongqing , China . 14.06.2008 , Chongqing China PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxKoehlerx the Flags from China and Germany Chongqing China Flags of China and Germany Chongqing China 14 06 2008 Chongqing China PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xThomasxKoehlerx

德中关系何处去 “肖习通话”现端倪 23.12.2021

关于肖尔茨和习近平之间的首次电话会谈，新华社通稿洋洋洒洒上千字，而德方声明只有几句话。柏林新政府在对华政策上是否表现得过于低调？总理肖尔茨和外长贝尔博克之间是否像外界猜测的那样，就如何对待中国存在严重分歧？

广告

媒体看中国

台湾被视为值得保护的民主体制（资料图片）

德语媒体：“台湾是新的西柏林”

来自德国的欧盟保守党政治家提出了“台湾是新的西柏林”的说法，他具体是什么意思呢？看似迅速走出了第一波新冠疫情，在经济上交出高分答卷的中国，未来路在何方？这些都是德媒关注的话题。  