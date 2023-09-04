贝多芬：G大调第10号小提琴奏鸣曲

贝多芬第十号小提琴奏鸣曲，G大调，OP.96，创作于1811—1812年，是第七、第八交响曲之后的作品。贝多芬把它献给其赞助人鲁道尔夫公爵，小提琴部分专门为法国小提琴演奏家洛德(Jacques Pierre Joseph Rode，1774—1830)而作。1812年2月29日由洛德与鲁道夫大公进行了该作品的首演，鲁道夫大公演奏钢琴。

这首奏鸣曲充满了自由浪漫的气息和田园风味。其中的第二乐章为充满感情的柔板，被公认为贝多芬室内乐中最具美感的慢乐章之一，可与《田园交响曲》的第二乐章媲美。

评论家认为，这首奏鸣曲中反映了贝多芬晚年的达观的心境，具有“平静、飘逸的美感”。

请听钢琴家亚历山大·梅尔尼科夫（Alexander Melnikov）和小提琴演奏家伊萨贝拉·福斯特（Isabelle Faust）合奏的贝多芬第10号小提琴奏鸣曲。

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多出色的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes:

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de