 贝多芬：F大调圆号奏鸣曲 | 文化经纬 | DW | 27.01.2022

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文化经纬

贝多芬：F大调圆号奏鸣曲

F大调圆号奏鸣曲是贝多芬为圆号和钢琴而作的奏鸣曲，创作于1800年。一年后以圆号（或大提琴）这个版本正式出版。

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贝多芬：F大调圆号奏鸣曲

贝多芬的F大调圆号奏鸣曲作于1800年，1800年4月18日在维也纳宫廷剧院首演，由圆号演奏家乔万尼•彭特（Giovanni Punto）与贝多芬本人合奏。

乔万尼•彭特本名为约翰·温泽尔·史迪希（Johann Wenzel Stich），是著名圆号演奏家，演奏技巧无以伦比。贝多芬此曲正是为其定身量制，但其难度让当时的其他号手望而生怯。

有记载称，贝多芬当时在一天之内就写成此曲，但很可能因为难度太大，该曲在一年之后才以圆号（或大提琴）这个版本正式出版。

作品共两个乐章，第一乐章为中庸的快板，F大调，奏鸣曲式。第二乐章为行板般的慢板，采用回旋曲的序奏。请听米歇尔·布坎南（Michael Buchanan）和卡塔兹娜·维佐雷克(Katarzyna Wieczorek)的联袂演出。

 

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