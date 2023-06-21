贝多芬D小调小提琴协奏曲

贝多芬的《D大调小提琴协奏曲》创作于1806年，由维也纳剧院的第一小提琴手克莱门特（Franz Clement, 1780-1842）于1806年12月23日在维也纳首演。

首演时，该作品并没有得到很好的反响，评论认为作品结构很弱，无休止的重复容易导致疲劳。随着时代的变化，审美趣味的变化，人们开始更多认识到这首协奏曲中深刻的内涵。它格调高雅、规模宏大，颇具王者风范，在遵循莫扎特古典协奏曲原则的基础上，吸收了法国学派的创作风格，加上了严谨磅礴的德奥传统，还表现了贝多芬细腻柔情的一面。小提琴和乐团不仅在优美的旋律中对话，还在彼此的交织和变化中达到和谐与统一。

这首协奏曲堪称任何一位小提琴家最高境界的试金石，也被誉为四大小提琴协奏曲之首。

请听小提琴家奥古斯丁·哈德里奇（Augustin Hadelich）与西德广播交响乐团的演出。

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多出色的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes:

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de