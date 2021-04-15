 贝多芬《D大调小提琴协奏曲》 | 文化经纬 | DW | 23.04.2021

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贝多芬《D大调小提琴协奏曲》

贝多芬《D大调小提琴协奏曲》的地位在音乐史上位居四大小提琴协奏曲之首，享有“小提琴协奏曲之王”的美誉。

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贝多芬《D大调小提琴协奏曲》

今天我们将一起来欣赏贝多芬的《D大调小提琴协奏曲》 。该协奏曲1806年问世，是专为当时维也纳剧院的第一小提琴手克莱门特而创作的，并由克莱门特于1806年12月23日在维也纳首演。这部贝多芬唯一的小提琴协奏曲旋律柔美、规模宏大，颇具王者风范，在音乐史上位居四大小提琴协奏曲之首。据称贝多芬创作这部作品时正和他的学生，匈牙利的伯爵小姐勃伦斯威克恋爱，并在她家的庄园度过了快乐的夏天。作品既昂扬振奋，也充满诗意。

全曲分三个乐章。第一乐章为从容的快板，主题明朗而宁静，柔美而带有深切的探询意味。第二乐章为变奏曲式，但毫无当时大多数变奏曲的雕琢和炫技，而更像一首朴素而深沉的冥想曲。第三乐章为活泼有力的回旋曲，主奏小提琴在这一部分展现了它令人目眩的技巧，展现出充满民间舞蹈特色的活力、热情和欢乐。乐曲最终在炫耀琴技的华彩部分中达到高潮。

德国小提琴家卡罗琳·维德曼（Carolin Widmann）对这部作品情有独钟，她说，在我眼里，这是最早的极简主义协奏曲，如此单纯、真实而简洁，没有丝毫矫揉造作，但也因此非常难于表现。随着年龄的增长，对作品理解的深入，演奏起来反而难度越大，因为更能充分感受到这部作品的伟大之处。

请听卡罗琳·维德曼对这部作品的演绎，由汉堡易北河爱乐乐团伴奏，美国指挥家艾伦·吉尔伯特（Alan Gilbert）担任指挥。


 

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